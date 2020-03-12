Очевидцы сняли на видео попытку самосуда над жителем села в Дагестане

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Четверо жителей селения Джемикент Дербентского района попытались устроить самосуд над односельчанином, сообщили в МВД Дагестана.
Видео инцидента, снятое очевидцами, ведомство опубликовало в Instagram.
По данным полиции, мужчины протащили потерпевшего по селу несколько десятков метров и избили.
Задержанные рассказали, что мстили потерпевшему за осквернение могилы их матери, поскольку сочли недостаточными административные меры, принятые полицейскими в отношении подозреваемого в вандализме.
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