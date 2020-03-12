Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T13:23+0300
https://ria.ru/20200312/1568485960.html
Очевидцы сняли на видео попытку самосуда над жителем села в Дагестане
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568483836_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_a90a262e0ab35346b467d6e04b0a721d.jpg
РИА Новости

Очевидцы сняли на видео попытку самосуда над жителем села в Дагестане

13:18 12.03.2020 (обновлено: 13:23 12.03.2020)
12852
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Четверо жителей селения Джемикент Дербентского района попытались устроить самосуд над односельчанином, сообщили в МВД Дагестана.
Видео инцидента, снятое очевидцами, ведомство опубликовало в Instagram.
По данным полиции, мужчины протащили потерпевшего по селу несколько десятков метров и избили.
Задержанные рассказали, что мстили потерпевшему за осквернение могилы их матери, поскольку сочли недостаточными административные меры, принятые полицейскими в отношении подозреваемого в вандализме.
Автомобиль Следственного комитета РФ
11 октября 2019, 02:49
В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки
261162274530
Обсудить 14
МВД по Республике ДагестанРеспублика ДагестанДербентский районПроисшествия
Популярные комментарии
По закону конечно не правы. А с моральной точки зрения - правильно поступили. В общем извечное противоречие между законом и моралью.
12 марта, 13:36
Д Денис Хорошев
4811306
Средневековье
12 марта, 15:03
VVVitaliy V
901007
Рекомендуем
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
На Украине сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства в Донбассе
Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
Киев разорвал договор с посольством России на аренду участков
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о "новой нефти" XXI века
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
"Могла увидеть раньше": Поклонская рассказала о разводе
Вячеслав Володин
Володин раскритиковал кампанию против Терешковой
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
Надежда Богданова в больнице
В Екатеринбурге пациентку лечили в коридоре — умерла через два дня
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Bloomberg назвал ключевые преимущества России в нефтяной войне
Резидент Comedy club Гарик Мартиросян
Мартиросян рассказал, как Зеленский "лишил смысла жизни" артистов КВН
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Кудрин заявил об угрозе нового кризиса
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
В Кремле оценили вероятность отмены парада Победы из-за коронавируса
Отказ от алкоголя
Ученые назвали самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
00:07Посольство: россияне смогут покинуть Монголию чартерами
23:55В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
23:50Президент Финляндии поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом
Лента новостейМолния