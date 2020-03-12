Очевидцы сняли на видео попытку самосуда над жителем села в Дагестане

По данным полиции, мужчины протащили потерпевшего по селу несколько десятков метров и избили.

Задержанные рассказали, что мстили потерпевшему за осквернение могилы их матери, поскольку сочли недостаточными административные меры, принятые полицейскими в отношении подозреваемого в вандализме.