В Курганской области депутаты поддержали поправки в Конституцию

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар – РИА Новости. Депутаты Депутаты Курганской областной думы в четверг на внеочередном заседании поддержали пакет поправок в Конституцию РФ, сообщила пресс-служба областной думы.

В среду закон был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

"На внеочередном заседании депутаты Курганской областной думы рассмотрели и одобрили Закон РФ о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", - говорится в сообщении.

Постановление об этом вступает в силу со дня его принятия и будет направлено в Совет Федерации Федерального Собрания РФ, уточняется в сообщении.

По словам председателя областной думы Дмитрия Фролова, социальная сфера является самой обширной по числу предлагаемых поправок. "Устанавливается, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсии, пособий и иных социальных выплат, что очень важно. На конституционном уровне определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений", - приводит пресс-служба слова Фролова с заседания.

Фролов также подчеркнул, что часть поправок касается сохранения статуса традиционной семьи. "Семья для абсолютного большинства россиян всех возрастов — это главная, ключевая ценность. Поэтому предложение внести в Основной закон пункт о защите традиционных семейных ценностей и закрепить понятие семьи как "союза мужчины и женщины" считаю абсолютно правильным", - отметил он.

Отмечу также, что поправки, касающиеся невозможности отчуждения территорий, очень точно именно сейчас соответствуют общественному запросу, неотчуждаемость территорий рассматривается как важнейший, приоритетный принцип существования России, сказал спикер зауральского парламента.