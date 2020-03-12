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В Курганской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
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РИА Новости

В Курганской области депутаты поддержали поправки в Конституцию

13:10 12.03.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар – РИА Новости. Депутаты Курганской областной думы в четверг на внеочередном заседании поддержали пакет поправок в Конституцию РФ, сообщила пресс-служба областной думы.
В среду закон был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
"На внеочередном заседании депутаты Курганской областной думы рассмотрели и одобрили Закон РФ о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", - говорится в сообщении.
Постановление об этом вступает в силу со дня его принятия и будет направлено в Совет Федерации Федерального Собрания РФ, уточняется в сообщении.
Заседание Государственной Думы РФ
11 марта, 12:33Голосование по поправкам в Конституцию
Закон о поправке в Конституцию, принятый Госдумой
По словам председателя областной думы Дмитрия Фролова, социальная сфера является самой обширной по числу предлагаемых поправок. "Устанавливается, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсии, пособий и иных социальных выплат, что очень важно. На конституционном уровне определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений", - приводит пресс-служба слова Фролова с заседания.
Фролов также подчеркнул, что часть поправок касается сохранения статуса традиционной семьи. "Семья для абсолютного большинства россиян всех возрастов — это главная, ключевая ценность. Поэтому предложение внести в Основной закон пункт о защите традиционных семейных ценностей и закрепить понятие семьи как "союза мужчины и женщины" считаю абсолютно правильным", - отметил он.
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 12:12Голосование по поправкам в Конституцию
Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну
Отмечу также, что поправки, касающиеся невозможности отчуждения территорий, очень точно именно сейчас соответствуют общественному запросу, неотчуждаемость территорий рассматривается как важнейший, приоритетный принцип существования России, сказал спикер зауральского парламента.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ планируется провести 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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