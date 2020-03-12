МСП банк увеличит на 15% выдачу кредитов в Свердловской области

"Если интересует Свердловская область, то порядка 2,6 миллиарда рублей у нас было выдано кредитов в прошлом году. Мы здесь открыли наш офис - удаленные рабочие места, которые позволяют нам быстро собирать и обрабатывать заявки для ускорения процесса предоставления кредитов и гарантий. На этот год у нас планы превысить 3 миллиарда рублей", - сказал Голованов.