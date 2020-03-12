МСП банк увеличит на 15% выдачу кредитов в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар - РИА Новости. МСП банк в 2020 году увеличит на 15% выдачу кредитов в Свердловской области - до 3 миллиардов рублей, сообщил журналистам председатель правления банка Дмитрий Голованов.
"Если интересует Свердловская область, то порядка 2,6 миллиарда рублей у нас было выдано кредитов в прошлом году. Мы здесь открыли наш офис - удаленные рабочие места, которые позволяют нам быстро собирать и обрабатывать заявки для ускорения процесса предоставления кредитов и гарантий. На этот год у нас планы превысить 3 миллиарда рублей", - сказал Голованов.
Он добавил, что рост произойдет за счет активной работы удаленных офисов, которые банк стал открывать в регионе.
"Плюс действует активно, с нашей точки зрения, программа "АИС-НГС", которая позволяет любому предпринимателю в режиме онлайн при условии усиленной электронно-цифровой подписи получать у нас кредиты и гарантии", - отметил Голованов.
По его словам, банк работает по разным государственным программам, в том числе по программе субсидирования Минэкономразвития, которая реализуется совместно с корпорацией МСП.
"Также у нас есть программа с Центральным банком, программа Минсельхоза. Мы активно работаем по сельхозкооперации. Стараемся работать в нишах, куда банки не идут и где есть спрос на длинные и дешевые ресурсы", - отметил председатель правления банка.
Голованов отметил, что банк предоставляет разные виды кредитов - на инвестиционные и на оборотные цели. Гарантийная поддержка состоит в том числе из гарантий в пользу крупных заказчиков для выполнения крупных контрактов - это гарантии участия в тендере, возврата аванса и исполнения контракта.
"Весь спектр услуг, который необходим для малого и среднего бизнеса, банк сегодня предоставляет", - подчеркнул Голованов.