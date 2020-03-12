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РЖД создали штаб по предупреждению распространения коронавируса
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РИА Новости

РЖД создали штаб по предупреждению распространения коронавируса

13:01 12.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкМедицинская на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Медицинская на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ОАО "РЖД" создали штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса, среди главных задач которого координация противоэпидемических мероприятий в коллективах, на объектах инфраструктуры и в поездах, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
"В ОАО "РЖД" создан штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил генеральный директор – председатель правления компании Олег Белозёров в ходе сетевого селекторного совещания в четверг", - говорится в сообщении компании в четверг.
"Среди первоочередных задач штаба - координация противоэпидемических мероприятий в коллективах, на объектах инфраструктуры и в поездах", - добавляется в сообщении.
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РЖД напоминают, что компания реализует комплекс профилактических мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на объектах железнодорожного транспорта, в поездах проводятся противоэпидемиологические мероприятия в тесном сотрудничестве с Роспотребнадзором. Осуществляются регулярные инструктажи фронтлайн-персонала по действиям и мерам безопасности в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания.
Все работники, контактирующие с пассажирами (проводники, кассиры, дежурные и др.), обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками. В дополнение к этому, персонал холдинга "РЖД", который ежедневно контактируют с большим количеством людей, перед заступлением на смену проходит обязательные медицинские осмотры, где особое внимание уделяется выявлению сотрудников с симптомами острых респираторных инфекций
В поездах, на вокзалах и станциях обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений, проверена работоспособность установок обеззараживания воздуха и укомплектованность бактерицидными лампами, организована ревизия вентиляционных систем, проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания, а также размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Медицинские пункты на вокзалах находятся в постоянной готовности к оказанию первичной медпомощи пассажирам с симптомами ОРВИ.
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