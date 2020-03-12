Песков напомнил о "пакетном голосовании" по поправкам к Конституции

"Я хотел бы вам напомнить, что поправка о возможности Путина избрания президентом, выставления своей кандидатуры на выборах президента в 2024 году, не будет голосоваться (отдельно). Отдельно поправки не голосуются. Голосуется пакет поправок в конституцию", - заявил Песков журналистам в четверг.