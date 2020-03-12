Песков напомнил о "пакетном голосовании" по поправкам к Конституции

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Поправка о президентских сроках не будет выставлена на голосование отдельно, она представлена в общем пакете поправки к Конституции РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин, выступая в Госдуме во вторник, назвал нецелесообразным предложение убрать из конституции ограничение на число президентских сроков. Глава государства при этом считает, что поправка о возможности действующего президента идти на новые выборы возможна, но необходима оценка Конституционного суда. Впоследствии Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об изменении конституции, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в выборах главы государства.
"Я хотел бы вам напомнить, что поправка о возможности Путина избрания президентом, выставления своей кандидатуры на выборах президента в 2024 году, не будет голосоваться (отдельно). Отдельно поправки не голосуются. Голосуется пакет поправок в конституцию", - заявил Песков журналистам в четверг.