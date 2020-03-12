В Кремле прокомментировали сравнение ситуации с поправкой с 1998 годом

В ходе общения с журналистами Пескову напомнили о ситуации 1998 года, когда КС запретил Борису Ельцину баллотироваться на новый президентский срок, указав, что принятие конституции в 1993 году не прервало его первый срок. Пескова спросили, почему этот вывод не применим в сегодняшних условиях.