В Кремле прокомментировали сравнение ситуации с поправкой с 1998 годом

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вопрос о сравнении ситуации с поправкой депутата Валентины Терешковой в конституцию о президентских сроках с 1998 годом должен разъяснить Конституционный суд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме во вторник, назвал нецелесообразным предложение убрать из конституции ограничение на число президентских сроков. Глава государства при этом считает, что поправка о возможности действующего президента идти на новые выборы возможна, но необходима оценка Конституционного суда. Впоследствии ГД на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об изменении конституции, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в выборах главы государства.
В ходе общения с журналистами Пескову напомнили о ситуации 1998 года, когда КС запретил Борису Ельцину баллотироваться на новый президентский срок, указав, что принятие конституции в 1993 году не прервало его первый срок. Пескова спросили, почему этот вывод не применим в сегодняшних условиях.
"Это не я должен объяснять. Это должен объяснять Конституционный суд. Ведь президент обусловил это тем, что Конституционный суд должен это рассмотреть. Поэтому не будем забегать вперед", - сказал пресс-секретарь главы государства.