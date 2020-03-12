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В Кремле прокомментировали сравнение ситуации с поправкой с 1998 годом
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали сравнение ситуации с поправкой с 1998 годом

12:55 12.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вопрос о сравнении ситуации с поправкой депутата Валентины Терешковой в конституцию о президентских сроках с 1998 годом должен разъяснить Конституционный суд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме во вторник, назвал нецелесообразным предложение убрать из конституции ограничение на число президентских сроков. Глава государства при этом считает, что поправка о возможности действующего президента идти на новые выборы возможна, но необходима оценка Конституционного суда. Впоследствии ГД на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об изменении конституции, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в выборах главы государства.
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В ходе общения с журналистами Пескову напомнили о ситуации 1998 года, когда КС запретил Борису Ельцину баллотироваться на новый президентский срок, указав, что принятие конституции в 1993 году не прервало его первый срок. Пескова спросили, почему этот вывод не применим в сегодняшних условиях.
"Это не я должен объяснять. Это должен объяснять Конституционный суд. Ведь президент обусловил это тем, что Конституционный суд должен это рассмотреть. Поэтому не будем забегать вперед", - сказал пресс-секретарь главы государства.
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РоссияВалентина ТерешковаГосдума РФВладимир ПутинБорис ЕльцинПолитика
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