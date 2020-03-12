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Любимова: 500-летие Тульского кремля даст импульс развитию туризма
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РИА Новости

Любимова: 500-летие Тульского кремля даст импульс развитию туризма

12:53 12.03.2020
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© Минкультуры РоссииМинистр культуры РФ Ольга Любимова во время посещения Музейного квартала в Туле
Министр культуры РФ Ольга Любимова во время посещения Музейного квартала в Туле
© Минкультуры России
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Празднование 500-летия Тульского кремля дает новый импульс для развития туризма, науки и других важных сфер, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочего визита в Тулу.
"Важно, что в городе создается новое уникальное пространство не только для туляков, но и гостей города. Здесь люди разных возрастов смогут найти занятия по интересам", – отметила она.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, Любимова вместе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым посетила Успенский собор Тульского кремля, где идут работы по восстановлению уникальных фресок, сохранившихся с середины XVIII века, и позолоченного резного иконостаса.
Успенский собор на территории Тульского кремля
17 февраля, 18:16
Утверждена концепция празднования 500-летия Тульского кремля
Также она осмотрела строящийся Музейный квартал в центре города. На этой площадке будут работать филиалы-представительства Государственного исторического музея и ведущих музеев региона, таких как "Ясная Поляна", "Куликово поле", "Поленово" и Тульский музей оружия. Окончание работ и открытие музейного квартала запланированы на конец 2020 года
"500-летие Тульского кремля – это не локальный праздник, а дата, о которой знают все. Необходимо, чтобы все отреставрированные объекты работали и после юбилея", – добавила министр культуры РФ.
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Ольга Любимова500-летие Тульского кремляТула
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