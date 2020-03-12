В Кремле прокомментировали поправку Терешковой о президентских сроках

"Это была ее инициатива. Многие инициативы были новыми, и мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, стали ли для Кремля неожиданностью поправки, предложенные Терешковой.