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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T12:52+0300
https://ria.ru/20200312/1568484143.html
В Кремле прокомментировали поправку Терешковой о президентских сроках
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1036x0_80_0_0_0c518b6fe4f15c1c7db83c73d835f3b9.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали поправку Терешковой о президентских сроках

12:52 12.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Для Кремля поправка депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющая действующему президенту участвовать в выборах главы государства, была новой инициативой, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Это была ее инициатива. Многие инициативы были новыми, и мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, стали ли для Кремля неожиданностью поправки, предложенные Терешковой.
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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Он подчеркнул, что для Кремля это была новая инициатива.
"Депутаты при рассмотрении законопроекта имеют право выступать с законодательной инициативой. В данном случае она, как и иные депутаты, реализовали это свое право законное", - добавил Песков.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах. В среду законопроект был принят депутатами в третьем чтении и одобрен Советом Федерации. Закон передан регионам для рассмотрения, часть субъектов Федерации уже одобрили его.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной думы
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Эксперт прокомментировал поправку Терешковой о президентских сроках
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