В Кремле прокомментировали поправку Терешковой о президентских сроках

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Для Кремля поправка депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющая действующему президенту участвовать в выборах главы государства, была новой инициативой, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Это была ее инициатива. Многие инициативы были новыми, и мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, стали ли для Кремля неожиданностью поправки, предложенные Терешковой.
Он подчеркнул, что для Кремля это была новая инициатива.
"Депутаты при рассмотрении законопроекта имеют право выступать с законодательной инициативой. В данном случае она, как и иные депутаты, реализовали это свое право законное", - добавил Песков.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах. В среду законопроект был принят депутатами в третьем чтении и одобрен Советом Федерации. Закон передан регионам для рассмотрения, часть субъектов Федерации уже одобрили его.