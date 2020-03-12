Песков: Путин не заявлял о планах относительно выборов в 2024 году

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не упоминал о выставлении своей кандидатуры на выборах в 2024 году, до этого пока много времени и предстоит напряженная работа, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин, выступая в Госдуме во вторник, назвал нецелесообразным предложение убрать из конституции ограничение на число президентских сроков. Глава государства при этом считает, что поправка о возможности действующего президента идти на новые выборы возможна, но необходима оценка Конституционного суда. Впоследствии Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об изменении конституции, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в выборах главы государства.
"Я призываю вас вспомнить выступление, которое было позавчера у президента Путина в Государственной Думе, где он не упомянул о каком-либо решении относительно 2024 года. Где он наоборот сказал, что еще куча времени до 2024 года и предстоит напряженная работа, и никто не собирается чего-то ждать, а просто все работают. В свою очередь я вам тоже неоднократно говорил, что не нужно никуда Путина провожать, не нужно его собирать, потому что он находится в начальной стадии своего президентского срока, а по 2024 году, завершая свое выступление, Путин сказал, - будет 2024 год - тогда посмотрим", - подчеркнул Песков.