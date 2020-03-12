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Песков: Путин не заявлял о планах относительно выборов в 2024 году
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РИА Новости

Песков: Путин не заявлял о планах относительно выборов в 2024 году

12:50 12.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не упоминал о выставлении своей кандидатуры на выборах в 2024 году, до этого пока много времени и предстоит напряженная работа, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин, выступая в Госдуме во вторник, назвал нецелесообразным предложение убрать из конституции ограничение на число президентских сроков. Глава государства при этом считает, что поправка о возможности действующего президента идти на новые выборы возможна, но необходима оценка Конституционного суда. Впоследствии Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об изменении конституции, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в выборах главы государства.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
11 марта, 16:26Голосование по поправкам в Конституцию
В Госдуме пояснили, как будет работать поправка о президентских сроках
"Я призываю вас вспомнить выступление, которое было позавчера у президента Путина в Государственной Думе, где он не упомянул о каком-либо решении относительно 2024 года. Где он наоборот сказал, что еще куча времени до 2024 года и предстоит напряженная работа, и никто не собирается чего-то ждать, а просто все работают. В свою очередь я вам тоже неоднократно говорил, что не нужно никуда Путина провожать, не нужно его собирать, потому что он находится в начальной стадии своего президентского срока, а по 2024 году, завершая свое выступление, Путин сказал, - будет 2024 год - тогда посмотрим", - подчеркнул Песков.
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РоссияВалентина ТерешковаГосдума РФЕдиная РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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