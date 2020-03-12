Песков назвал последние 20 лет важным периодом развития страны

"Как относиться? Как к 20 годам работы президента. Вы знаете, что 20 лет у нас будет как он избрался, 26 марта. Много материалов, разные проекты появляются на этот счет, идет обсуждение результатов. Поэтому это огромный, очень важный, очень ответственный период развития нашей страны, который напрямую связан с Владимиром Путиным", - отметив Песков, отвечая на вопрос о том, как относиться к результатам работы Путина в предыдущие 20 лет в случае, если прежние сроки президента больше не будут считаться.