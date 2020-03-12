Песков назвал последние 20 лет важным периодом развития страны

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Последние 20 лет истории России являются важным и ответственным периодом развития страны, который напрямую связан с президентом Владимиром Путиным, слово "обнуление" относительно президентских сроков можно назвать разговорным, необходимо смотреть на занесенную в законопроект о поправках к конституции формулировку, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Поправка депутата Госдумы Валентины Терешковой, позволяющая действующему главе государства участвовать в новых президентских выборах, вошла в принятый федеральным парламентом закон о поправке в Конституцию РФ.
"Как относиться? Как к 20 годам работы президента. Вы знаете, что 20 лет у нас будет как он избрался, 26 марта. Много материалов, разные проекты появляются на этот счет, идет обсуждение результатов. Поэтому это огромный, очень важный, очень ответственный период развития нашей страны, который напрямую связан с Владимиром Путиным", - отметив Песков, отвечая на вопрос о том, как относиться к результатам работы Путина в предыдущие 20 лет в случае, если прежние сроки президента больше не будут считаться.
Песков также отметил, что самого термина "обнуление" президентских сроков нет.
"Это, скажем так, скорее, разговорный русский язык - "обнуление". В целом, надо читать ту формулировку, которая занесена в законопроект. На этот счет, если я не ошибаюсь, (глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел) Крашенинников уже давал все необходимые разъяснения в Совете Федерации", - ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле понимают сам термин "обнуление".
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ планируется провести 22 апреля, этот день будет нерабочим.