Прокуратура нашла в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Межрегиональная транспортная прокуратура обнаружила в интернете полную базу данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы, отмечается на сайте ведомства.
Ресурс содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, их персональные данные, ИНН, контактные телефоны, сведения об оформленных товарах и другие сведения.
Прокуратура через суд потребовала признать информацию запрещенной на территории России.
Суд удовлетворил иск ведомства. После вступления в силу решение суда направят в Роскомнадзор для включения ресурса в Единый реестр информации, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации.
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