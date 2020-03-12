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Прокуратура нашла в открытом доступе таможенную базу за восемь лет
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РИА Новости

Прокуратура нашла в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

12:37 12.03.2020 (обновлено: 14:24 12.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКаширский таможенный пост в подмосковном Домодедово
Каширский таможенный пост в подмосковном Домодедово
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Межрегиональная транспортная прокуратура обнаружила в интернете полную базу данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы, отмечается на сайте ведомства.
Ресурс содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, их персональные данные, ИНН, контактные телефоны, сведения об оформленных товарах и другие сведения.
Прокуратура через суд потребовала признать информацию запрещенной на территории России.
Суд удовлетворил иск ведомства. После вступления в силу решение суда направят в Роскомнадзор для включения ресурса в Единый реестр информации, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации.
База данных
15 декабря 2019, 01:06
В России выявили новый канал утечки личных данных
1629100169
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РоссияМежрегиональная транспортная прокуратураФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
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