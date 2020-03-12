Прокуратура нашла в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

Ресурс содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, их персональные данные, ИНН, контактные телефоны, сведения об оформленных товарах и другие сведения.

Суд удовлетворил иск ведомства. После вступления в силу решение суда направят в Роскомнадзор для включения ресурса в Единый реестр информации, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации.