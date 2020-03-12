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2020-03-12T16:38+0300
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Песков объяснил согласие Путина с поправкой о президентских сроках
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РИА Новости

Песков объяснил согласие Путина с поправкой о президентских сроках

12:36 12.03.2020 (обновлено: 16:38 12.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Участие Владимира Путина в выборах президента, которые назначены на 2024 год, будет зависеть от нескольких факторов, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В частности, от ситуации в мировой экономике, последствий коронавируса и региональных конфликтов, уточнил он.
Во вторник Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в следующих выборах. В среду законопроект одобрили в третьем чтении и в Совете Федерации. После этого документ передали регионам для рассмотрения, часть субъектов Федерации уже поддержали его.
"Ситуация в мире хорошо известна, она весьма и весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. <...> В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути. <...> В эти годы непростые как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти", — сказал Песков.
На уточняющий вопрос, значит ли это, что Путин изменил свою точку зрения на количество президентских сроков из-за ситуации в мире вокруг России, пресс-секретарь ответил утвердительно.
"Норма об ограничении количества сроков остается в Конституции, она не исчезает, и вот это изъятие для действующего президента — оно носит разовый характер", — пояснил Песков.
Он добавил, что "положение всего мира стало менее стабильным" по сравнению с тем периодом, когда Путин стал президентом впервые. При этом российский лидер пока не упоминал о выставлении своей кандидатуры на выборы в 2024 году, отметил Песков.
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 12:12Голосование по поправкам в Конституцию
Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну
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РоссияВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Президент хозяин своему слову, за последний год нарушил практически всё что до этого вещал...
12 марта, 12:51
MSMaksim S
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Все адекватные рассеяне-патриоты твердо убеждены в том, что уважаемый Владимир Владимирович Путин должен остаться президентом как минимум до 2030 года.
12 марта, 13:02
Виртуальный деструктор
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