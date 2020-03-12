Аксенов уверен в поддержке крымчанами Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Глава Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что жители полуострова выступили бы за то, чтобы действующий глава российского государства остался и дальше руководить страной.

"Владимир Владимирович – это стержень сегодня Российской Федерации и я уверен, что крымчане в подавляющем большинстве поддержали бы и предложили, чтобы наш президент остался дальше руководить страной", - сказал Аксенов на сессии крымского парламента, где обсуждался вопрос внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.

По его мнению, в стране сегодня нет другого лидера, способного объединить Россию и дать ей уверенное продвижение вперед.

В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркнул, что сегодня нет оснований ограничивать право выбора людей в выборе кандидата в президенты страны "какими-то искусственными лимитами", взятыми из практики другой страны, с совсем не похожей на историю и политическую культуру России.

"Я говорю о США . При этом, заметьте: последний великий президент Соединенных Штатов - Франклин Делано Рузвельт - избирался на свой пост четырежды. После этого было введено ограничение сроков и великие президенты США кончились. Франклин Рузвельт остановил великую депрессию, грозившую разрушением США, значительно поднял авторитет своей страны в мире, активно боролся с силами, дестабилизирующими мировую стабильность", - подчеркнул Константинов.

По его словам, для страны и народа крайне важно, что в решающий момент ее развития у ее руля должен находиться признанный лидер, наделенный уникальным политическим опытом, обладающий абсолютным доверием своих сограждан.

"Наличие такого руководителя страны — ее конкурентное преимущество", - подчеркнул Константинов.