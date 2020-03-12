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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T12:36+0300
https://ria.ru/20200312/1568482842.html
Аксенов уверен в поддержке крымчанами Путина
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РИА Новости

Аксенов уверен в поддержке крымчанами Путина

12:36 12.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что жители полуострова выступили бы за то, чтобы действующий глава российского государства остался и дальше руководить страной.
"Владимир Владимирович – это стержень сегодня Российской Федерации и я уверен, что крымчане в подавляющем большинстве поддержали бы и предложили, чтобы наш президент остался дальше руководить страной", - сказал Аксенов на сессии крымского парламента, где обсуждался вопрос внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 12:12Голосование по поправкам в Конституцию
Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну
По его мнению, в стране сегодня нет другого лидера, способного объединить Россию и дать ей уверенное продвижение вперед.
В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркнул, что сегодня нет оснований ограничивать право выбора людей в выборе кандидата в президенты страны "какими-то искусственными лимитами", взятыми из практики другой страны, с совсем не похожей на историю и политическую культуру России.
"Я говорю о США. При этом, заметьте: последний великий президент Соединенных Штатов - Франклин Делано Рузвельт - избирался на свой пост четырежды. После этого было введено ограничение сроков и великие президенты США кончились. Франклин Рузвельт остановил великую депрессию, грозившую разрушением США, значительно поднял авторитет своей страны в мире, активно боролся с силами, дестабилизирующими мировую стабильность", - подчеркнул Константинов.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
11 марта, 16:26Голосование по поправкам в Конституцию
В Госдуме пояснили, как будет работать поправка о президентских сроках
По его словам, для страны и народа крайне важно, что в решающий момент ее развития у ее руля должен находиться признанный лидер, наделенный уникальным политическим опытом, обладающий абсолютным доверием своих сограждан.
"Наличие такого руководителя страны — ее конкурентное преимущество", - подчеркнул Константинов.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим. Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Заседание Государственной Думы РФ
11 марта, 12:33Голосование по поправкам в Конституцию
Закон о поправке в Конституцию, принятый Госдумой
12001112
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинРеспублика КрымПолитика
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