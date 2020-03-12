Россия не изменила позицию по Донбассу

"Наша позиция хорошо известна, она не претерпевала каких-либо изменений. А вот этот механизм - это дополнительный механизм, который призван повысить эффективность работы по поискам решения проблемы Донбасса", - сказал Песков журналистам.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, кто будет вести переговоры в созданном органе. "Я вам не буду сейчас этого говорить. Своевременно вся информация вам будет представлена", - сказал пресс-секретарь президента РФ.