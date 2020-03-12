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2020-03-12T12:38+0300
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Россия не изменила позицию по Донбассу
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РИА Новости

Россия не изменила позицию по Донбассу

12:34 12.03.2020 (обновлено: 12:38 12.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЕжегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Ежегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Ежегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Позиция России по Донбассу не претерпела никаких изменений, созданный консультативный совет намерен повысить результативность в урегулировании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Накануне контактная группа договорилась создать консультативный совет для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе.
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"Наша позиция хорошо известна, она не претерпевала каких-либо изменений. А вот этот механизм - это дополнительный механизм, который призван повысить эффективность работы по поискам решения проблемы Донбасса", - сказал Песков журналистам.
При этом он не стал отвечать на вопрос о том, кто будет вести переговоры в созданном органе. "Я вам не буду сейчас этого говорить. Своевременно вся информация вам будет представлена", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Песков также не ответил и на вопрос, можно ли считать, что Киев признал, что Россия не является государством-агрессором против Украины. "Это вам нужно у моего украинского коллеги спрашивать, не у меня", - отметил Песков.
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