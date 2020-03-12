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Туризм
2020-03-12T16:31+0300
https://ria.ru/20200312/1568482151.html
Шри-Ланка ужесточает правила въезда в страну
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РИА Новости

Шри-Ланка ужесточает правила въезда в страну

16:31 12.03.2020
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© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри Ланка
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
© Fotolia / M.V. Photography
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Правительство Шри-Ланки временно приостановило выдачу виз по прилету всем туристам, россиянам необходимо заранее оформлять электронную визу (ETA), сообщает АТОР.
По сообщению ланкийских СМИ, правительство страны в целях предотвращения распространения коронавируса временно приостановило выдачу виз по прилету до дальнейшего уведомления.
Теперь всем иностранным гражданам предстоит заранее оформлять электронную электронное разрешение на въезд. До 30 апреля 2020 года ETA остается бесплатной.
По информации туроператоров, решение ланкийских властей не скажется на организованном спросе по направлению.
"После недавней чехарды с отменой, а потом с повторной актуализацией бесплатной визовой схемы для иностранцев, мы всем туристам во избежание задержек на границе оформляем электронную визу, — заявили в одной из туристических компаний. — По существу, для клиентов туроператоров мало что изменится".
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