Шри-Ланка ужесточает правила въезда в страну

"После недавней чехарды с отменой, а потом с повторной актуализацией бесплатной визовой схемы для иностранцев, мы всем туристам во избежание задержек на границе оформляем электронную визу, — заявили в одной из туристических компаний. — По существу, для клиентов туроператоров мало что изменится".