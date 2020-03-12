ООН собирает средства на посадку деревьев на дне Аральского моря

"Акселератор лаборатория Программы развития ООН в Узбекистане запустила краудфандинговую кампанию по озеленению дна Аральского моря. Наша первоначальная цель высадить на сухом морском дне 100-гектарный лес из 100 тысяч саженцев саксаула", - говорится в сообщении представительства для СМИ.

В феврале Госкомитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана запустил агро- и экотуристский проект в регионе Приаралья, где зарубежным туристам также предлагают самим высадить деревья на дне высохшего Аральского моря.