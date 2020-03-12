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ООН собирает средства на посадку деревьев на дне Аральского моря
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РИА Новости

ООН собирает средства на посадку деревьев на дне Аральского моря

12:25 12.03.2020
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CC0 / Staecker / Two abandoned ships in the former Aral Sea, near Aral, KazakhstanКорабль на высохшем дне Аральского моря
Корабль на высохшем дне Аральского моря
CC0 / Staecker / Two abandoned ships in the former Aral Sea, near Aral, Kazakhstan
Корабль на высохшем дне Аральского моря. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 12 мар - РИА Новости. Программа развития ООН (UNDP) в Узбекистане начала сбор средств через интернет (краудфандинг) для посадки 100 тысяч деревьев на высохшем дне Аральского моря, сообщила в четверг пресс-служба представительства UNDP в республике.
Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Чрезмерное водопотребление в Амударье и Сырдарье привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, к высыханию Арала. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды в море уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.
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"Акселератор лаборатория Программы развития ООН в Узбекистане запустила краудфандинговую кампанию по озеленению дна Аральского моря. Наша первоначальная цель высадить на сухом морском дне 100-гектарный лес из 100 тысяч саженцев саксаула", - говорится в сообщении представительства для СМИ.
По данным пресс-службы, сбор средств будет осуществляться через платформу на сайте GreenAralSea.org. "Каждый пожертвованный доллар или 10 тысяч сумов (около 1 доллара) дадут нам возможность посадить очередное дерево", - добавили в представительстве.
В феврале Госкомитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана запустил агро- и экотуристский проект в регионе Приаралья, где зарубежным туристам также предлагают самим высадить деревья на дне высохшего Аральского моря.
По оценке экспертов, высадка на высохшем дне Аральского моря пустынных растений должна помочь удерживать на земле растущий слой песка и соли, разносимых ветрами в радиусе сотен километров. Пылевые бури в Приаралье довольно часты, особенно весной и летом. В мае 2018 года пыльно-солевые "облака", проделав почти 800-километровый путь, впервые нависли над Ташкентом. К марту-апрелю 2020 года власти Узбекистана намерены засеять зелеными насаждениями около 1,2 миллиона гектаров рукотворной пустыни "Аралкум".
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Аральское мореУзбекистанВ мире
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