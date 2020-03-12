В Петербурге восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Около 10 часов у дома 103 по улице Савушкина 66-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута К-210 по неизвестной причине не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Пострадали восемь человек", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, все пострадавшие - взрослые, они получили средний и легкий вред здоровью. Проводится проверка.