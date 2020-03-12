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В Петербурге восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой
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РИА Новости

В Петербурге восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой

12:24 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Около 10 часов у дома 103 по улице Савушкина 66-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута К-210 по неизвестной причине не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Пострадали восемь человек", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, все пострадавшие - взрослые, они получили средний и легкий вред здоровью. Проводится проверка.
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