В Испании ограничат число посетителей храма Святого Семейства

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Храм Святого Семейства в Барселоне вводит ограничительные меры для посетителей в связи со вспышкой коронавируса, говорится в релизе, опубликованном на сайте храма.

"В соответствии с распоряжениями правительства Каталонии с 12 матра... вместимость храма будет сокращена до одной тысячи посетителей одновременно", — говорится в релизе.

Согласно заявлению, также будет приостановлена работа лифтов в башнях на обоих фасадах здания. Подсветка фасада Страстей, запланированная на период со второго по пятое апреля в рамках пасхальных мероприятий, также была отменена. Отложены на неопределенный срок концерты, которые хотели провести 27 и 28 марта.

Помимо этого, меры, объявленные властями Каталонии, затронули и работу Дома-музея Гауди. Его вместимость сократится до одной трети от обычных показателей.

Ранее министерство культуры Испании сообщило, что все крупнейшие музеи и культурные центры испанской столицы, включая музей Прадо и музей королевы Софии, закрываются для посещения.

В Испании, по последним официальным данным, зафиксировано более двух тысяч случаев заражения коронавирусом, около 50 человек скончались. Наибольшее число зараженных — в Мадриде, Риохе, Стране Басков и Каталонии.