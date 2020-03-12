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Туризм
2020-03-12T16:14+0300
https://ria.ru/20200312/1568481703.html
В Испании ограничат число посетителей храма Святого Семейства
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РИА Новости

В Испании ограничат число посетителей храма Святого Семейства

16:14 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания
Страны мира. Испания
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Храм Святого Семейства в Барселоне вводит ограничительные меры для посетителей в связи со вспышкой коронавируса, говорится в релизе, опубликованном на сайте храма.
"В соответствии с распоряжениями правительства Каталонии с 12 матра... вместимость храма будет сокращена до одной тысячи посетителей одновременно", — говорится в релизе.
Согласно заявлению, также будет приостановлена работа лифтов в башнях на обоих фасадах здания. Подсветка фасада Страстей, запланированная на период со второго по пятое апреля в рамках пасхальных мероприятий, также была отменена. Отложены на неопределенный срок концерты, которые хотели провести 27 и 28 марта.
Помимо этого, меры, объявленные властями Каталонии, затронули и работу Дома-музея Гауди. Его вместимость сократится до одной трети от обычных показателей.
Ранее министерство культуры Испании сообщило, что все крупнейшие музеи и культурные центры испанской столицы, включая музей Прадо и музей королевы Софии, закрываются для посещения.
В Испании, по последним официальным данным, зафиксировано более двух тысяч случаев заражения коронавирусом, около 50 человек скончались. Наибольшее число зараженных — в Мадриде, Риохе, Стране Басков и Каталонии.
Власти автономных сообществ Мадрид и Риоха, а также столицы Страны Басков города Витория приняли решение о временном закрытии учебных заведений. Жителям рекомендовали отказаться от необязательных поездок по стране, авиасообщение с Италией приостановлено до 25 марта, введен запрет на проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, численность участников которых превышает тысячу человек. Однако организаторы повсеместно отменяют мероприятия с участием и гораздо меньшего числа людей. Все крупные спортивные соревнования проходят при пустых трибунах. В Мадриде власти закрыли ряд театров и культурных учреждений, библиотеки, отменено проведение ряда спортивных мероприятий.
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