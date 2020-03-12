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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-12T12:18+0300
https://ria.ru/20200312/1568481374.html
Запад искусственно создал курдскую проблему в Сирии, заявил посол
https://cdn24.img.ria.ru/images/152092/44/1520924416_0:90:2978:1765_1036x0_80_0_0_ca057860dab1400cd8bde5bcc37385c9.jpg
РИА Новости

Запад искусственно создал курдскую проблему в Сирии, заявил посол

12:18 12.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад на заседании Совета Федерации РФ
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Курдская проблема в Сирии была искусственно создана Западом и США и подогревается, заявил посол САР в РФ Рияд Хаддад в программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".
"На самом деле, я не вижу в Сирии особо никакой курдской проблемы, о которой сейчас так много говорят. Она была специально, искусственно создана западными странами и Америкой. Курды – один из интегральных элементов нашего народа. Все народы, все этносы, проживающие на территории Сирийской Арабской Республики, равны и равны перед нашим законом, так что я не вижу никакой особой проблемы", - сказал посол.
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Он отметил, что "правда, есть курдские организации, которые имеют в своём составе и арабских представителей, и продвигают сепаратистскую повестку, получая поддержку от Запада и США".
"Таким образом, проблема искусственно создана и подогревается. Мы знаем о сохраняющейся координации по вопросам самоопределения. Но скажу вам, что внутренний, межсирийский диалог послужит главным фактором нейтрализации деятельности таких сепаратистских организаций. Я верю, что это будет эффективный диалог, который приведёт к позитивным результатам. Основная проблема – это западное вмешательство, вмешательство со стороны внешних игроков. Существование таких сил, как США, которые грабят нашу территорию и воруют нашу нефть, это и есть основной фактор", - заявил Хаддад.
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