Запад искусственно создал курдскую проблему в Сирии, заявил посол

"На самом деле, я не вижу в Сирии особо никакой курдской проблемы, о которой сейчас так много говорят. Она была специально, искусственно создана западными странами и Америкой. Курды – один из интегральных элементов нашего народа. Все народы, все этносы, проживающие на территории Сирийской Арабской Республики, равны и равны перед нашим законом, так что я не вижу никакой особой проблемы", - сказал посол.