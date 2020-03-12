Запад искусственно создал курдскую проблему в Сирии, заявил посол

"На самом деле, я не вижу в Сирии особо никакой курдской проблемы, о которой сейчас так много говорят. Она была специально, искусственно создана западными странами и Америкой. Курды – один из интегральных элементов нашего народа. Все народы, все этносы, проживающие на территории Сирийской Арабской Республики, равны и равны перед нашим законом, так что я не вижу никакой особой проблемы", - сказал посол.
Он отметил, что "правда, есть курдские организации, которые имеют в своём составе и арабских представителей, и продвигают сепаратистскую повестку, получая поддержку от Запада и США".
"Таким образом, проблема искусственно создана и подогревается. Мы знаем о сохраняющейся координации по вопросам самоопределения. Но скажу вам, что внутренний, межсирийский диалог послужит главным фактором нейтрализации деятельности таких сепаратистских организаций. Я верю, что это будет эффективный диалог, который приведёт к позитивным результатам. Основная проблема – это западное вмешательство, вмешательство со стороны внешних игроков. Существование таких сил, как США, которые грабят нашу территорию и воруют нашу нефть, это и есть основной фактор", - заявил Хаддад.