Сирийский посол рассказал о контроле США над нефтяными месторождениями

"Американцы сегодня действительно находятся на северо-востоке страны и контролируют все нефтяные месторождения, просто воруя нашу нефть. Если нам удастся освободить эти вышки от американской, по сути, оккупации, безусловно, это сыграет большую роль в деле возрождения нашей экономики", - сказал посол.