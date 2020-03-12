Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-12T12:16+0300
https://ria.ru/20200312/1568481175.html
Сирийский посол рассказал о контроле США над нефтяными месторождениями
https://cdn24.img.ria.ru/images/149366/29/1493662991_0:253:3072:1981_1036x0_80_0_0_92c6cdcd61644f263f19c4c835b52729.jpg
РИА Новости

Сирийский посол рассказал о контроле США над нефтяными месторождениями

12:16 12.03.2020
2664
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНефтяная скважина в Сирии
Нефтяная скважина в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Нефтяная скважина в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США контролируют все нефтяные месторождения на северо-востоке САР, освобождение вышек от оккупации поможет возрождению экономики, заявил посол САР в РФ Рияд Хаддад в программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".
"Американцы сегодня действительно находятся на северо-востоке страны и контролируют все нефтяные месторождения, просто воруя нашу нефть. Если нам удастся освободить эти вышки от американской, по сути, оккупации, безусловно, это сыграет большую роль в деле возрождения нашей экономики", - сказал посол.
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
10 марта, 15:44Обострение ситуации в Идлибе
США могут предоставить Турции дополнительную помощь в Сирии
В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении вывести все американские силы из районов на востоке Сирии, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Он отметил, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", объясняя это тем, что "им нужны деньги". При этом Трамп добавил, что "мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно".
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
15005242
Обсудить 2
Война в СирииСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Американское СМИ рассказало о победе Путина над Эрдоганом в Сирии
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад на заседании Совета Федерации РФ
Запад искусственно создал курдскую проблему в Сирии, заявил посол
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
В Минобороны Турции рассказали о переговорах с Россией по Идлибу
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
Киев де-факто начинает признавать власти Донбасса, считает эксперт
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
МИД предупредил россиян о манифестациях в Венгрии
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возможность ограничения въезда из Европы
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Сирийский посол оценил соглашение Турции и России по Идлибу
Турецкий танк в городе Сармин в провинции Идлиб
Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
Панцирь-С1
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении "Панцирей"
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Турция не соблюдает договоренности, заявил сирийский посол
Корабль на высохшем дне Аральского моря
ООН собирает средства на посадку деревьев на дне Аральского моря
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
Ежегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия не изменила позицию по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
00:07Посольство: россияне смогут покинуть Монголию чартерами
23:55В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
23:50Президент Финляндии поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом
23:49Little Big представила песню для Евровидения
Лента новостейМолния