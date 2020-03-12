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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T12:12+0300
https://ria.ru/20200312/1568480752.html
Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568396970_0:195:3005:1885_1036x0_80_0_0_af10b1d19e787ef88708564c7549c583.jpg
РИА Новости

Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну

12:12 12.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Валентина Терешкова считает, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
Терешкова стала автором поправки, по которой число президентских сроков с момента принятия обновленной конституции будут считать по новой.
"Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, не хочу даже говорить", - сказала Терешкова журналистам, отвечая на вопрос о своем отношении к несогласным с ее поправкой.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах. В среду законопроект был принят депутатами в третьем чтении и одобрен Советом Федерации. Закон передан регионам для рассмотрения, часть субъектов Федерации уже одобрили его.
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Эксперт прокомментировал поправку Терешковой о президентских сроках
Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов
10 марта, 18:15
Миронов оценил предложение Терешковой по президентским срокам
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Обсудить 254
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВалентина ТерешковаСовет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
Популярные комментарии
То ли отбор в космонавты в Советском Союзе был не очень, то ли космос так влияет на организм... 🤔
12 марта, 12:14
Naum Vygodsky
3063702238
Страну-то любят, а вот власть...
12 марта, 12:14
КШКирилл Шехтман
347602227
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