Эрдоган шантажирует Европу темой беженцев, заявил сирийский посол

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган использует тему беженцев как козырную карту, чтобы шантажировать европейские страны, заявил посол САР в РФ Рияд Хаддад в программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".
"Он (Эрдоган - ред.) использует тему беженцев как козырную карту, чтобы, откровенно говоря, шантажировать европейские страны. Он сейчас её разыгрывает", - заявил посол.
В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в Идлибе. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.