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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-12T12:00+0300
https://ria.ru/20200312/1568479772.html
Эрдоган шантажирует Европу темой беженцев, заявил сирийский посол
https://cdn24.img.ria.ru/images/129461/12/1294611206_0:166:3072:1894_1036x0_80_0_0_ad6a47b21c37dbe64f1509175b70b57f.jpg
РИА Новости

Эрдоган шантажирует Европу темой беженцев, заявил сирийский посол

12:00 12.03.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Республики в РФ Рияд Хаддад
Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Республики в РФ Рияд Хаддад
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Республики в РФ Рияд Хаддад. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган использует тему беженцев как козырную карту, чтобы шантажировать европейские страны, заявил посол САР в РФ Рияд Хаддад в программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".
"Он (Эрдоган - ред.) использует тему беженцев как козырную карту, чтобы, откровенно говоря, шантажировать европейские страны. Он сейчас её разыгрывает", - заявил посол.
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В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в Идлибе. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)Дипломатическая академия МИД РФГрецияТурцияСирияАлександр ЯковенкоВ мире
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