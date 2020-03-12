В Дагестане депутаты поддержали поправки в Конституцию

В ходе сессии рассматривался вопрос о федеральном законе о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

За поправки проголосовали 72 депутата, 6 воздержались, в том числе фракция коммунистов.

"Наша фракция на вчерашнем заседании приняла решение воздержаться от принятия поправок к Конституции РФ", - сказал глава фракции КПРФ Махмуд Махмудов.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.