В Дагестане депутаты поддержали поправки в Конституцию

МАХАЧКАЛА, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Народного собрания Дагестана на внеочередной сессии регионального парламента одобрили поправку в Конституцию РФ.
В ходе сессии рассматривался вопрос о федеральном законе о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".
"Постановление принимается", - сказал спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов.
За поправки проголосовали 72 депутата, 6 воздержались, в том числе фракция коммунистов.
"Наша фракция на вчерашнем заседании приняла решение воздержаться от принятия поправок к Конституции РФ", - сказал глава фракции КПРФ Махмуд Махмудов.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ планируется провести 22 апреля, этот день будет нерабочим.