В Петербурге задержали продавца аккаунтов для клиентов каршеринга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Полиция задержала в Петербурге гражданина, подозреваемого в создании и продаже через мессенджер фальшивых аккаунтов для клиентов каршеринга, которые он оценивал в 2-5 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Подозреваемого в продаже фейковых аккаунтов задержали в тот момент, когда он пытался скрыться за рубежом. В ходе обыска по месту проживания задержанного изъяты два смартфона, использовавшиеся при регистрации аккаунтов, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - сказала Волк.
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По версии оперативников, с июня по октябрь 2019 года злоумышленник зарегистрировал на подставных лиц десятки учетных записей для доступа к сервисам проката автомобилей. Для этого он применял специальные компьютерные программы. В качестве документов, необходимых для регистрации, использовались приобретенные в интернете фотокопии паспортов и водительских удостоверений. Затем подозреваемый продавал учетные записи по цене от двух тысяч до пяти тысяч рублей, публикуя объявления в одном из популярных мессенджеров.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации).
По информации пресс-службы ГУМВД Петербурга и Ленобласти, подозреваемому в создании сети фейковых аккаунтов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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