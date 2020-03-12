В Петербурге задержали продавца аккаунтов для клиентов каршеринга

"Подозреваемого в продаже фейковых аккаунтов задержали в тот момент, когда он пытался скрыться за рубежом. В ходе обыска по месту проживания задержанного изъяты два смартфона, использовавшиеся при регистрации аккаунтов, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - сказала Волк.

По версии оперативников, с июня по октябрь 2019 года злоумышленник зарегистрировал на подставных лиц десятки учетных записей для доступа к сервисам проката автомобилей. Для этого он применял специальные компьютерные программы. В качестве документов, необходимых для регистрации, использовались приобретенные в интернете фотокопии паспортов и водительских удостоверений. Затем подозреваемый продавал учетные записи по цене от двух тысяч до пяти тысяч рублей, публикуя объявления в одном из популярных мессенджеров.