В Петербурге депутаты поддержали поправки в Конституцию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили закон о поправках в Конституцию России , передает корреспондент РИА Новости.

Рассмотрение закона РФ о поправке к конституции "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" было назначено на пленарном заседании в первоочередном порядке.

"Сегодня предстоит вынести решение, которое останется в истории петербургского парламента. В нашем обществе обозначился запрос на перемены. Уникальное по активности обсуждение поправок показывает, что этот закон ждали", - сказал председатель заксобрания Вячеслав Макаров перед голосованием.

Он назвал конституцию "парусом страны" и подчеркнул, что поправки содержат важнейшие, ключевые для развития России вопросы. Среди них, по словам спикера, вопросы неделимости страны, упоминание Бога в конституции, признание русского языка языком государствообразующего народа, защита традиционной семьи, социальная защита.

"Принимая поправки, мы сконцентрированы на будущем. Быть двигателем перемен - это великая работа. Все эти изменения - предельно ясный ответ на веяния времени. Закон о поправках - это про народ, для народа и по воле народа. Поэтому мы должны поддержать эти поправки", - подчеркнул Макаров.

За принятие поправок в конституцию проголосовали 38 человек, против - 4, воздержались 7.

Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.