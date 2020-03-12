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Мишустин: угроза распространения коронавируса в России минимальна
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РИА Новости

Мишустин: угроза распространения коронавируса в России минимальна

11:40 12.03.2020 (обновлено: 14:20 12.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса в стране сведена к минимуму.
Он отметил, что все принимаемые меры проводятся для профилактики.
Мишустин попросил россиян с пониманием отнестись к таким мерам, а также внимательно отнестись к своему здоровью.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России не является критической. При этом он призвал власти информировать граждан о текущей ситуации.
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В России эпидемии нет

В России также прокомментировали решение ВОЗ объявить пандемию коронавируса.
Так, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что такое объявление предназначено в большей степени для стран, которые принимали недостаточные меры в борьбе с инфекцией, а в России нет даже эпидемии.
Он отметил, что принимаемые меры в России по противодействию распространения коронавирусной инфекции пока эффективны, это видно по низкому числу больных.
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Вспышка коронавируса

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Одиннадцатого марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового коронавируса. Общее количество заражений COVID-19 в мире составляет 118 тысяч человек в 114 странах, более четырех тысяч из них умерли.
В России зарегистрировали 28 случаев. О последних восьми случаях заражения стало известно в среду. Шесть больных из Москвы, двое — из Московской области. Все они за последние две недели ездили в Италию. Их госпитализировали и разместили в инфекционные боксы. Известно, что среди заразившихся есть один ребенок, однако симптомов заболевания у него нет, он является только переносчиком.
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