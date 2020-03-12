Мишустин: угроза распространения коронавируса в России минимальна

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса в стране сведена к минимуму.

Он отметил, что все принимаемые меры проводятся для профилактики.

Мишустин попросил россиян с пониманием отнестись к таким мерам, а также внимательно отнестись к своему здоровью.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России не является критической. При этом он призвал власти информировать граждан о текущей ситуации.

В России эпидемии нет

В России также прокомментировали решение ВОЗ объявить пандемию коронавируса.

Так, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что такое объявление предназначено в большей степени для стран, которые принимали недостаточные меры в борьбе с инфекцией, а в России нет даже эпидемии.

Он отметил, что принимаемые меры в России по противодействию распространения коронавирусной инфекции пока эффективны, это видно по низкому числу больных.

Вспышка коронавируса

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Одиннадцатого марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового коронавируса. Общее количество заражений COVID-19 в мире составляет 118 тысяч человек в 114 странах, более четырех тысяч из них умерли.