Кот Виктор побывал в рабочем кабинете президента Татарстана

"Вчера кот прибыл в Казань, что вызвало бурный интерес жителей, было очень много публикаций. Рустаму Нургалиевичу (Минниханову) тоже стало интересно, и утром сегодня кот Виктор и его хозяин заглянули в гости, начали свой день в то же время, в какое президент Татарстана его обычно начинает, - ближе к 6 утра они приехали", - сказала Галимова.