Кот Виктор побывал в рабочем кабинете президента Татарстана

КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил в гости в свой рабочий кабинет Михаила Галина и его упитанного кота Виктора из Владивостока, ставшего известным после того, как его из-за большого веса не пустили в салон самолета, и сделал традиционное утреннее фото площади Свободы из своего кабинета с котом, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
Михаил и его кот Виктор приехали в Казань накануне по приглашению руководителя Госкомтуризма Татарстана Сергея Иванова. После того, как в прошлом году одна из авиакомпаний предложила Михаилу сдать "толстого" кота в багаж, Иванов написал в своём аккаунте в Facebook, что коты в Казани – не только не багаж, а целая история, и отметил, что билеты гостям готов предоставить один из туроператоров, а жильё – один из отелей. Гости приехали в Казань поездом из Москвы, куда прилетели на выставку кошек. Виктор стал первым животным, которое полетело по новым правилам перевозки: российский авиаперевозчик S7 с марта увеличил допустимый вес животных в салоне самолёта с 8 до 10 килограммов.
"Вчера кот прибыл в Казань, что вызвало бурный интерес жителей, было очень много публикаций. Рустаму Нургалиевичу (Минниханову) тоже стало интересно, и утром сегодня кот Виктор и его хозяин заглянули в гости, начали свой день в то же время, в какое президент Татарстана его обычно начинает, - ближе к 6 утра они приехали", - сказала Галимова.
По её словам, Галин рассказал Минниханову, какая история приключилась с ним и его котом и как она решилась. Он поделился интересным моментом, что этот прецедент стал причиной пересмотра некоторыми авиакомпаниями правил в части провоза животных. "Обменялись мнениями, сфотографировались, и кот поехал дальше – у него очень обширная интересная программа", - добавила Галимова.
На традиционной утренней фотографии Минниханова, опубликованной на его странице в Instaqram, кот Виктор сидит на подоконнике президентского кабинета в здании правительства республики, за окном – утренняя площадь Свободы. Подпись Минниханова под снимком: "Доброе утро! Хәерле иртә! К нам в гости пришел кот Виктор!"
В начале ноября 2019 года Галин рассказал в Facebook, что летел из "Шереметьево" во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес кота Виктора, который путешествовал вместе с ним, превышал установленные нормативы, и его потребовали сдать в багаж. Молодой человек опасался, что питомец не переживет полет в багажном отсеке, и прибег к хитрости: он сдал билет, купил другой с вылетом на следующий день и тогда предъявил при досмотре другого кота – похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и заблокировала его бонусный счет. История с толстым котом вызвала общественный резонанс.