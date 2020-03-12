"Лекарство от депрессии". Как нас меняют путешествия

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ЯсноПонятно "Лекарство от депрессии". Как нас меняют путешествия

Недельный отпуск в другой стране — как маленькая жизнь. Другие культура, еда, язык. А если отправиться в путешествие на несколько месяцев или лет? Звучит романтично, но это не похоже на обычный туризм. Где жить, чем зарабатывать? И как переносить одиночество? Чем долгие путешествия похожи на психотерапию и могут ли они изменить отношение к жизни?