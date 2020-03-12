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2020-03-12T12:00+0300
https://ria.ru/20200312/1568477065.html
"Лекарство от депрессии". Как нас меняют путешествия
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РИА Новости

"Лекарство от депрессии". Как нас меняют путешествия

12:00 12.03.2020
1695
ЯсноПонятно
"Лекарство от депрессии". Как нас меняют путешествия
Вчера, 12:00
Недельный отпуск в другой стране — как маленькая жизнь. Другие культура, еда, язык. А если отправиться в путешествие на несколько месяцев или лет? Звучит романтично, но это не похоже на обычный туризм. Где жить, чем зарабатывать? И как переносить одиночество? Чем долгие путешествия похожи на психотерапию и могут ли они изменить отношение к жизни?
Взять рюкзак, немного денег и без всякого плана пойти/поехать/полететь в случайном направлении. Насколько это реально в мире, где нужно писать заявление на отпуск, получать визу, арендовать отели и менять валюту? Как долгие путешествия влияют на человека и его восприятие реальности, разбираются Лина, Ваня и Ксюша.
Гость эпизода, кругосветный путешественник Кирилл Смородин, автор книги "537 дней без страховки. Как я бросил все и уехал колесить по миру" (издательство Бомбора), рассказывает, почему он оставил офисную работу и решился на кругосветку, и что ему дал этот опыт.
18 марта мы разыграем два экземпляра книги для наших подписчиков с помощью генератора случайных чисел. Чтобы участвовать в конкурсе, подпишитесь на нашу страницу в Инстаграм, поставьте лайк к посту про этот эпизод и отметьте в комментариях друга, с которым готовы отправиться в путешествие.
Стоит ли путешествовать в одиночку, мы разбирались в одном из предыдущих эпизодов.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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