«ЯсноПонятно». Стоит ли путешествовать в одиночку

Путешествие в одиночку — это странно и страшно: вдруг не поймёшь официанта, опоздаешь на поезд, заболеешь, украдут кошелёк, или просто станет одиноко? Приходится ограничивать себя из соображений безопасности, и нельзя разделить счет за такси или гостиницу. Но еще это возможность делать то, что действительно нравится, шанс лучше узнать себя и познакомиться с потрясающими людьми, с которыми вы никогда бы не заговорили, будь у вас компания.