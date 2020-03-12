В Крыму депутаты поддержали поправки в Конституцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Депутаты крымского парламента поддержали закон о внесении изменений в Депутаты крымского парламента поддержали закон о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации , решение принято на внеочередной сессии в четверг, сообщает корреспондент РИА Новости.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

По его словам, теперь о решении парламента будет оповещен Совет Федерации . Поддержали поправки 67 депутатов из 69, принимавших участие в голосовании. При этом фракция КПРФ заявила, что воздержится от голосования.

По словам Константинова, очень важно для крымчан, что новая Россия формируется с непосредственным их участием.

В свою очередь, присутствовавший на заседании глава республики Сергей Аксенов назвал внесение изменений в конституцию страны важным вопросом, который давно назрел, так как ряд законодательных норм требует изменений. "Изменения в конституцию в первую очередь носят социальный характер, так как касаются мер социальной поддержки и социальных гарантий", - подчеркнул он, призвав крымчан принять участие в предстоящем общероссийском голосовании.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.