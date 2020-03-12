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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T11:15+0300
https://ria.ru/20200312/1568476749.html
В Крыму депутаты поддержали поправки в Конституцию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e8ba1799af3785ef68fc85b654ec19fc.jpg
РИА Новости

В Крыму депутаты поддержали поправки в Конституцию

11:15 12.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Депутаты крымского парламента поддержали закон о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации, решение принято на внеочередной сессии в четверг, сообщает корреспондент РИА Новости.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
"Проект закона Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" одобрен", - сказал глава парламента республики Владимир Константинов.
По его словам, теперь о решении парламента будет оповещен Совет Федерации. Поддержали поправки 67 депутатов из 69, принимавших участие в голосовании. При этом фракция КПРФ заявила, что воздержится от голосования.
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По словам Константинова, очень важно для крымчан, что новая Россия формируется с непосредственным их участием.
В свою очередь, присутствовавший на заседании глава республики Сергей Аксенов назвал внесение изменений в конституцию страны важным вопросом, который давно назрел, так как ряд законодательных норм требует изменений. "Изменения в конституцию в первую очередь носят социальный характер, так как касаются мер социальной поддержки и социальных гарантий", - подчеркнул он, призвав крымчан принять участие в предстоящем общероссийском голосовании.
Конституция РФ
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Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияСергей Аксенов (политик)Владимир КонстантиновКонституция РФСовет Федерации РФРеспублика КрымПолитика
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