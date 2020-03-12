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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T11:04+0300
https://ria.ru/20200312/1568475999.html
В Кабардино-Балкарии депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564536022_0:45:2964:1712_1036x0_80_0_0_06e861be309d85ea05d2082e5d0b3ca6.jpg
РИА Новости

В Кабардино-Балкарии депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию

11:04 12.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Конституция РФ. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 12 мар – РИА Новости. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии в четверг одобрили закон о поправке в Конституцию России, передает корреспондент РИА Новости.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
Законопроект поддержали четыре из пяти фракций в парламенте КБР - "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР и "Зеленые". Представители КПРФ приняли решение воздержаться от голосования. За одобрение закона проголосовали 53 депутата, воздержались девять, против не проголосовал никто.
"Голосование прошло достаточно дружно, осмысленно и с большой ответственностью. Я думаю, что поправки поддерживает большинство народа, и сегодня очень важно, что наш парламент поддержал мысли и чаяния населения республики. Думаю, что принятое сегодня решение единственно правильное, и оно послужит на благо народов Кабардино-Балкарии и всей России", - заявил журналистам член рабочей группы по подготовке поправок Хаути Сохроков.
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Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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