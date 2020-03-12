В Кабардино-Балкарии депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию

НАЛЬЧИК, 12 мар – РИА Новости. Депутаты парламента Депутаты парламента Кабардино-Балкарии в четверг одобрили закон о поправке в Конституцию России , передает корреспондент РИА Новости.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

Законопроект поддержали четыре из пяти фракций в парламенте КБР - "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР и "Зеленые". Представители КПРФ приняли решение воздержаться от голосования. За одобрение закона проголосовали 53 депутата, воздержались девять, против не проголосовал никто.

"Голосование прошло достаточно дружно, осмысленно и с большой ответственностью. Я думаю, что поправки поддерживает большинство народа, и сегодня очень важно, что наш парламент поддержал мысли и чаяния населения республики. Думаю, что принятое сегодня решение единственно правильное, и оно послужит на благо народов Кабардино-Балкарии и всей России", - заявил журналистам член рабочей группы по подготовке поправок Хаути Сохроков.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.