В Казахстане из-за коронавируса отменили парад к 75-летию Победы

НУР-СУЛТАН, 12 мар — РИА Новости. В Казахстане отменили военный парад в честь 75-летия Победы, который должен был пройти в Нур-Султане, сообщил пресс-секретарь президента Берик Курмангали в Facebook.
Такое решение Касым-Жомарт Токаев принял из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, он отменил и публичные мероприятия по празднованию Навруза (Нового года по восточному календарю), а также поручил перенести запланированные ранее международные форумы.
При этом, по словам Курмангали, предприятия малого и среднего бизнеса продолжат работу.
"Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что ограничительные меры не должны нанести ущерба их деятельности. Крупные предприятия также продолжат бесперебойную работу", — добавил пресс-секретарь.
По данным министерства здравоохранения, пока что случаев коронавируса в Казахстане не выявлено.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек в более чем 100 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса