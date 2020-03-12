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75 лет Великой Победы
2020-03-12T11:44+0300
https://ria.ru/20200312/1568475464.html
В Казахстане из-за коронавируса отменили парад к 75-летию Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/106310/59/1063105967_0:131:2500:1537_1036x0_80_0_0_559017e9b6ed5ed818a84950265aef79.jpg
РИА Новости

В Казахстане из-за коронавируса отменили парад к 75-летию Победы

10:55 12.03.2020 (обновлено: 11:44 12.03.2020)
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© Фото : Саламат АязбайВоенный парад, посвященный победе в ВОВ, в Казахстане
Военный парад, посвященный победе в ВОВ, в Казахстане
© Фото : Саламат Аязбай
Военный парад, посвященный победе в ВОВ, в Казахстане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 12 мар — РИА Новости. В Казахстане отменили военный парад в честь 75-летия Победы, который должен был пройти в Нур-Султане, сообщил пресс-секретарь президента Берик Курмангали в Facebook.
Такое решение Касым-Жомарт Токаев принял из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, он отменил и публичные мероприятия по празднованию Навруза (Нового года по восточному календарю), а также поручил перенести запланированные ранее международные форумы.
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При этом, по словам Курмангали, предприятия малого и среднего бизнеса продолжат работу.

"Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что ограничительные меры не должны нанести ущерба их деятельности. Крупные предприятия также продолжат бесперебойную работу", — добавил пресс-секретарь.

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По данным министерства здравоохранения, пока что случаев коронавируса в Казахстане не выявлено.
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНур-СултанКазахстанВ мире
Популярные комментарии
Угадайте кто не отменит свой парад?) Будут рисковать жизнями людей лишь бы безсмысленно побряцать оружием и попиарить едро
12 марта, 12:00
Oleg  
300029
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