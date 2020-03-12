В Казахстане из-за коронавируса отменили парад к 75-летию Победы

При этом, по словам Курмангали, предприятия малого и среднего бизнеса продолжат работу.

"Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что ограничительные меры не должны нанести ущерба их деятельности. Крупные предприятия также продолжат бесперебойную работу", — добавил пресс-секретарь.

По данным министерства здравоохранения, пока что случаев коронавируса в Казахстане не выявлено.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек в более чем 100 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.