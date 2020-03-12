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Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса
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РИА Новости

Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса

10:50 12.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter Inc. сообщил в своем блоге, что почти 5 тысяч сотрудников компании по всему миру должны работать из дома в связи с рисками коронавируса.
Еще 2 марта компания ограничилась рекомендацией, но теперь Twitter "сообщает всем сотрудникам в мире, что они должны работать из дома". Вместе с этим требованием компания предложила ряд мер поддержки, включая оплату рабочих часов подрядчикам и почасовым рабочим, которые не могут работать из дома, помощь работникам с детьми и техподдержку для обеспечения работы из дома.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах. Большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Крупнейшие вспышки за пределами Китая находятся в Италии, Иране, Южной Корее и Японии. В США число заболевших коронавирусом превысило 1,3 тысячи, 38 человек умерли.
На этом фоне американский президент Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта на 30 дней запретят въезд из Европы, кроме Великобритании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. По состоянию на конец 2019 года штат компании составлял более 4,8 тысячи человек.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДональд ТрампЮжная КореяЯпонияСШАTwitterВ мире
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