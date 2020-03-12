В Волгоградской области депутаты поддержали поправки в Конституцию

ВОЛГОГРАД, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Волгоградской областной думы поддержали закон о поправке в Депутаты Волгоградской областной думы поддержали закон о поправке в Конституцию РФ , фракция КПРФ воздержалась от голосования, сообщает корреспондент РИА Новости.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

Фракция КПРФ Волгоградской областной думы перед началом голосования по закону о поправке к конституции сделала заявление о том, что ее депутаты воздержатся от голосования. За закон в результате проголосовали 33 депутата, воздержалось четверо, против никто не проголосовал.

"Принято, коллеги", - озвучил итог голосования председатель облдумы Александр Блошкин.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.