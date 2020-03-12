Паника в Мадриде из-за коронавируса: жители раскупают туалетную бумагу

МАДРИД, 12 мар – РИА Новости, Елена Шестернина. Закрытые школы, детские сады, университеты, музеи, библиотеки, театры и культурные центры. Сметающие с прилавков все подряд покупатели – Мадрид захватила паника в связи с коронавирусом. Что происходит в испанской столице и каковы реальные причины истерики, разбиралась собственный корреспондент в Испании.
Из более двух тысяч человек, которым подтвержден диагноз COVID-19 в Испании, половина случаев зафиксирована в Мадриде. Количество умерших достигла полусотни, 31 из них, по официальным данным, - в испанской столице.
Городские власти вслед за центральным правительством приняли меры, направленные на недопущение распространения инфекции. По меньшей мере на две недели закрыты учебные заведения, развлекательные детские, культурные и спортивные центры, отменены спортивные мероприятия, общественный транспорт подвергается санитарной обработке, пожилым людям и тем, у кого проявляются признаки заболеваний, рекомендовано не пользоваться метро, электричками и автобусами. Вечером в среду министерство культуры заявило, что крупнейшие столичные музеи, включая музей Прадо и музей королевы Софии, закрываются для посещения на неопределенный срок.
Туалетную бумагу расхватали
"Во вторник вечером был сумасшедший дом. Покупатели сметали все подряд – соль, сахар, макароны, рис, туалетную бумагу", - рассказал продавец магазина одной из крупнейших торговых сетей. По его словам, "сейчас все немного успокоились". На прилавках местами действительно пусто, но не настолько, чтобы не придумать, из чего приготовить ужин.
Пустые полки в супермаркете в центре Мадрида, Испания. 10 марта 2020
Чтобы проверить ситуацию с продовольствием, руководство испанской столицы, включая мэра Хосе Луиса Мартинеса Альмейду, направилось в логистический центр продуктов питания, чтобы удостовериться, что "поставки в город работают нормально".
"Со среды школа будет закрыта. Информация будет передана семьям – в соответствии с инструкциями совета образования. Мы убедительно призываем всех к максимальной помощи, сотрудничеству и пониманию", - гласит объявление, вывешенное на закрытых дверях одной из школ.
10-летний Диего не пошел сегодня в школу и весьма этому рад. "Отдохну", - рассказывает он о своих планах на ближайшие две недели, в течение которых обучение будет вестись из дома. Правда, полностью отдохнуть не получится – каждый день присылают домашнее задание, а 13 марта предстоит контрольная. "Не знаю, зачем они устраивают эту контрольную, если все все спишут", - смеется его отец.
По его словам, "проблемы, с кем оставить ребенка, не было (по испанским законам несовершеннолетний до 12 лет должен постоянно быть под наблюдением взрослых – ред.)". "Я работаю, жена нет. Но у многих проблема – приходится просить родственников присмотреть, или искать другие варианты", - говорит мужчина. Однако он считает, что меры, принятые мадридскими властями, "абсолютно правильные". Сам он пока не паникует, в магазин "закупаться" не ходил и в целом считает "истерику преувеличенной". "Дай бог, чтобы я не ошибся", - добавляет он.
На двери одной из аптек – информация по поводу коронавируса: способы передачи инфекции, профилактические меры, симптомы и так далее. А также телефон, по которому следует обращаться, если человек подозревает, что он заболел. Однако сама аптека закрыта. Сотрудница другой расположенной недалеко аптеки на вопрос, есть ли маски, отвечает уже в который раз за день: масок нет, но они заказаны. По ее словам, ажиотаж начался около недели назад. А вот повышенного спроса на противовирусные препараты нет. "В основном спрашивают витамин C. Это то, что рекомендуют медики", - добавляет продавец.
"Общественные библиотеки сообщества Мадрид закрыты для посещения она пятнадцать дней", - гласит еще одно объявление на закрытых дверях. В библиотеки испанцы часто ходят не только взять книгу или фильм, но и чтобы спокойно поработать в тишине.
Впрочем, в целом, улицы Мадрида внешне выглядят спокойно – увидеть человека в маске можно крайне редко, иногда на нос и рот натягивают шарф, на террасах в кафе по-прежнему пьют кофе и не только, люди бегают в парках, а дети и взрослые продолжают играть в футбол.
Не надо пытаться ничего контролировать
По мнению профессора факультета психологии университета Наварры Элкина Освальдо Луиса Гарсии, принципиальным в ситуации, когда люди подвергаются в подобных ситуациях панике и начинают, например, скупать в магазинах продукты, является то, что они пытаются взять под контроль неконтролируемую ситуацию. "Надо учитывать три фактора. С одной стороны, люди пытаются оценить степень положительного или отрицательного с социальной точки зрения. Второе: пытаются оценить, насколько они контролируют ситуацию. Третье – степень возбуждения. Мы видим, что сейчас степень возбуждения крайне высокая, но при этом степень контроля ситуации минимальная. А мы хотим контролировать ситуацию. Однако не можем, и это делает нас уязвимыми. И в результате мы ведем себя по-дурацки. Мы стремимся найти быстрый ответ, нам проще что-то делать, чем ничего не делать. Если бы у людей было время оценить угрозу, подумать, мы бы действовали по-другому", - говорит психолог РИА Новости.
В случае ЧП у властей есть общее правило – призывать к спокойствию, говорит Элкин. Однако люди таковы, что, "слыша призывы к спокойствию, они не успокаиваются". Подобные призывы приводят к обратному результату. "Причина в том, что мы обладаем крайне малым количеством информацией, и не можем сбалансировать с ней наши действия Этот вирус оживляет наши страхи, что еще больше подогревается фейк-ньюзами. В итоге мы начинаем все воспринимать острее - если кто-то рядом кашляет, или у нас першение в горле. Это необъяснимый страх", - говорит эксперт.
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