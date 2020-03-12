Паника в Мадриде из-за коронавируса: жители раскупают туалетную бумагу

МАДРИД, 12 мар – РИА Новости, Елена Шестернина. Закрытые школы, детские сады, университеты, музеи, библиотеки, театры и культурные центры. Сметающие с прилавков все подряд покупатели – Закрытые школы, детские сады, университеты, музеи, библиотеки, театры и культурные центры. Сметающие с прилавков все подряд покупатели – Мадрид захватила паника в связи с коронавирусом . Что происходит в испанской столице и каковы реальные причины истерики, разбиралась собственный корреспондент в Испании

Из более двух тысяч человек, которым подтвержден диагноз COVID-19 в Испании, половина случаев зафиксирована в Мадриде. Количество умерших достигла полусотни, 31 из них, по официальным данным, - в испанской столице.

Городские власти вслед за центральным правительством приняли меры, направленные на недопущение распространения инфекции. По меньшей мере на две недели закрыты учебные заведения, развлекательные детские, культурные и спортивные центры, отменены спортивные мероприятия, общественный транспорт подвергается санитарной обработке, пожилым людям и тем, у кого проявляются признаки заболеваний, рекомендовано не пользоваться метро, электричками и автобусами. Вечером в среду министерство культуры заявило, что крупнейшие столичные музеи, включая музей Прадо и музей королевы Софии, закрываются для посещения на неопределенный срок.

Туалетную бумагу расхватали

"Во вторник вечером был сумасшедший дом. Покупатели сметали все подряд – соль, сахар, макароны, рис, туалетную бумагу", - рассказал продавец магазина одной из крупнейших торговых сетей. По его словам, "сейчас все немного успокоились". На прилавках местами действительно пусто, но не настолько, чтобы не придумать, из чего приготовить ужин.

© REUTERS / Sergio Perez Пустые полки в супермаркете в центре Мадрида, Испания. 10 марта 2020 © REUTERS / Sergio Perez Пустые полки в супермаркете в центре Мадрида, Испания. 10 марта 2020

Чтобы проверить ситуацию с продовольствием, руководство испанской столицы, включая мэра Хосе Луиса Мартинеса Альмейду, направилось в логистический центр продуктов питания, чтобы удостовериться, что "поставки в город работают нормально".

"Со среды школа будет закрыта. Информация будет передана семьям – в соответствии с инструкциями совета образования. Мы убедительно призываем всех к максимальной помощи, сотрудничеству и пониманию", - гласит объявление, вывешенное на закрытых дверях одной из школ.

10-летний Диего не пошел сегодня в школу и весьма этому рад. "Отдохну", - рассказывает он о своих планах на ближайшие две недели, в течение которых обучение будет вестись из дома. Правда, полностью отдохнуть не получится – каждый день присылают домашнее задание, а 13 марта предстоит контрольная. "Не знаю, зачем они устраивают эту контрольную, если все все спишут", - смеется его отец.

По его словам, "проблемы, с кем оставить ребенка, не было (по испанским законам несовершеннолетний до 12 лет должен постоянно быть под наблюдением взрослых – ред.)". "Я работаю, жена нет. Но у многих проблема – приходится просить родственников присмотреть, или искать другие варианты", - говорит мужчина. Однако он считает, что меры, принятые мадридскими властями, "абсолютно правильные". Сам он пока не паникует, в магазин "закупаться" не ходил и в целом считает "истерику преувеличенной". "Дай бог, чтобы я не ошибся", - добавляет он.

На двери одной из аптек – информация по поводу коронавируса: способы передачи инфекции, профилактические меры, симптомы и так далее. А также телефон, по которому следует обращаться, если человек подозревает, что он заболел. Однако сама аптека закрыта. Сотрудница другой расположенной недалеко аптеки на вопрос, есть ли маски, отвечает уже в который раз за день: масок нет, но они заказаны. По ее словам, ажиотаж начался около недели назад. А вот повышенного спроса на противовирусные препараты нет. "В основном спрашивают витамин C. Это то, что рекомендуют медики", - добавляет продавец.

"Общественные библиотеки сообщества Мадрид закрыты для посещения она пятнадцать дней", - гласит еще одно объявление на закрытых дверях. В библиотеки испанцы часто ходят не только взять книгу или фильм, но и чтобы спокойно поработать в тишине.

Впрочем, в целом, улицы Мадрида внешне выглядят спокойно – увидеть человека в маске можно крайне редко, иногда на нос и рот натягивают шарф, на террасах в кафе по-прежнему пьют кофе и не только, люди бегают в парках, а дети и взрослые продолжают играть в футбол.

Не надо пытаться ничего контролировать

По мнению профессора факультета психологии университета Наварры Элкина Освальдо Луиса Гарсии, принципиальным в ситуации, когда люди подвергаются в подобных ситуациях панике и начинают, например, скупать в магазинах продукты, является то, что они пытаются взять под контроль неконтролируемую ситуацию. "Надо учитывать три фактора. С одной стороны, люди пытаются оценить степень положительного или отрицательного с социальной точки зрения. Второе: пытаются оценить, насколько они контролируют ситуацию. Третье – степень возбуждения. Мы видим, что сейчас степень возбуждения крайне высокая, но при этом степень контроля ситуации минимальная. А мы хотим контролировать ситуацию. Однако не можем, и это делает нас уязвимыми. И в результате мы ведем себя по-дурацки. Мы стремимся найти быстрый ответ, нам проще что-то делать, чем ничего не делать. Если бы у людей было время оценить угрозу, подумать, мы бы действовали по-другому", - говорит психолог РИА Новости.

В случае ЧП у властей есть общее правило – призывать к спокойствию, говорит Элкин. Однако люди таковы, что, "слыша призывы к спокойствию, они не успокаиваются". Подобные призывы приводят к обратному результату. "Причина в том, что мы обладаем крайне малым количеством информацией, и не можем сбалансировать с ней наши действия Этот вирус оживляет наши страхи, что еще больше подогревается фейк-ньюзами. В итоге мы начинаем все воспринимать острее - если кто-то рядом кашляет, или у нас першение в горле. Это необъяснимый страх", - говорит эксперт.