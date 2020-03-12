В Кандалакше оценили работу комиссии с напавшим на ребенка подростком

"Установлено, что при реализации полномочий комиссией не принимаются достаточные меры по координации деятельности субъектов профилактики, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, предупреждение совершения несовершеннолетними противоправных деяний", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве полагают, что сотрудники комиссии не всегда ставят конкретные задачи, способствующие повышению эффективности профилактической работы с подростками, не ведется работа по возмещению семьей подростка материального и морального ущерба от противоправных действий.