В Кандалакше оценили работу комиссии с напавшим на ребенка подростком

МУРМАНСК, 12 мар – РИА Новости. Прокуратура города Кандалакши Мурманской области выявила нарушения в работе комиссии по делам несовершеннолетних в ситуации с 15-летним подростком, который обвиняется в попытке убийства ребенка, сообщается на сайте прокуратуры.
"Установлено, что при реализации полномочий комиссией не принимаются достаточные меры по координации деятельности субъектов профилактики, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, предупреждение совершения несовершеннолетними противоправных деяний", – говорится в сообщении.
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Кроме того, в ведомстве полагают, что сотрудники комиссии не всегда ставят конкретные задачи, способствующие повышению эффективности профилактической работы с подростками, не ведется работа по возмещению семьей подростка материального и морального ущерба от противоправных действий.
"По фактам выявленных нарушений прокурором города в адрес председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации МО Кандалакшский район внесено представление", – добавили в прокуратуре.
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Ранее следственные органы возбудили уголовное дело о халатности органов профилактики после того, как в конце февраля 15-летний подросток в Кандалакше пытался задушить 11-летнего мальчика и, решив, что тот не подаёт признаков жизни, стал закапывать его в снег. Скорую помощь вызвали находящиеся неподалеку взрослые. Детский омбудсмен в регионе Борис Коган сообщал, что подросток имеет "тяжелый послужной список", его имя у всех на слуху. Глава города Михаил Павлов сказал, что подросток избивал детей и признался в том, что столкнул с дамбы ребенка, который погиб. Суд постановил заключить обвиняемого под стражу на два месяца. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал дать оценку бездействию профильных органов после сообщений, что подросток ранее убил 8-летнего ребенка.