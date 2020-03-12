Председатель КНР дал настрой на скорую победу над COVID-19

МОСКВА, 12 мар – Проект "Россия-Китай: Главное". "Переломным моментом" в "народной войне" с эпидемией . "Переломным моментом" в "народной войне" с эпидемией COVID-19 в Китае названа состоявшаяся поездка председателя КНР Си Цзиньпина в эпицентр распространения коронавируса нового типа – город Ухань. В визите главы китайского государства китайские и зарубежные наблюдатели увидели четыре основных посыла к тому, что эпидемия в КНР скоро сойдет на нет.

Во-первых, была четко продемонстрирована тенденция к снижению уровня заболеваемости по стране, и даже в самом эпицентре эпидемии. Показательно, что к моменту прибытия Си Цзиньпина в городе закрылся последний из 14-ти мобильных госпиталей, развернутых для пациентов с COVID-19 на базах стадионов и выставочных центров. Последним из них стал госпиталь "Учан", в котором лечение прошли 1124 пациента. Госпиталь показал превосходные результаты: все пациенты выздоровели, ни один из медиков не заразился. Необходимость в мобильных госпиталях попросту отпала, поскольку даже в Ухане уровень заболеваемости упал в несколько сотен раз. Если в разгар эпидемии ежедневно в городе фиксировалось чуть ли не 4000 случаев заболевания, то по состоянию на 9 марта – лишь 17. За пределами Уханя ситуация обстоит еще лучше: к понедельнику заболеваемость COVID-19 упала до нуля в 28 административных единицах КНР.

Во-вторых, поездка главы государства символизировала дальнейшее восстановление экономической активности в КНР на фоне эпидемии коронавирусной пневмонии. Показательно, что многие города провинции Хубэй объявили о планах начать активное возрождение экономической деятельности именно с 10 марта, пишет Caixin. Пионером в этом направлении является находящийся в 160 километрах от Уханя город Цяньцзян, где планируется "уже в ближайшее время" восстановить все транспортное сообщение и экономическую активность. Хороший задел в этом направлении есть у 16 хубэйских городов, где уже несколько дней не фиксировалось ни одного случая заболевания COVID-19. Даже в Ухане работу восстанавливают крупные предприятия. Так, автоконцерн Donfeng-Honda объявил о возобновлении производства в Ухане с 11 марта.

В третьих, наблюдатели подчеркивают, что к моменту визита Си Цзиньпина в Ухань, в Китае сформировалась четкая и отлаженная система реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, благодаря которой борьба с вирусом достигла небывалой эффективности. В редакционной статье издание Global Times пишет: "В войне с коронавирусом были выявлены уязвимые места в системе и вертикали оперативного реагирования. Но это позволило накопить большой опыт и усовершенствовать соответствующие механизмы и планы". Эту точку зрения поддерживают и российские наблюдатели. Так, известный китаист Василий Кашин отмечает, что борьба с коронавирусом позволила проверить эффективность преобразований в сфере государственного управления, реализованных Си Цзиньпином. Серия реформ и политических мер, принятых после прихода к власти Си Цзиньпина в 2013 году, подготовила аппарат управления КНР к будущим кризисам, в том числе и таким, как нынешний коронавирус. "Китайцами был продемонстрирован не только высокий уровень мобилизации госаппарата и армии. Мобилизация охватила все общество, начиная с низших уровней самоуправления, что позволило организовать эффективный контроль над соблюдением санитарных норм. Отработанные на примере эпидемии механизмы мобилизации могут быть задействованы в будущем… став важным преимуществом КНР в условиях глобальной нестабильности", - уверен российский эксперт.

Наконец, в четвертых, важен гуманитарный аспект визита главы китайского государства. Во время пребывания Си Цзиньпина в Ухане городу было присвоено неофициальное звание "города-героя, подвиг которого в войне с коронавирусом будут помнить в веках". Работавших на передовой борьбы с COVID-19 медиков лично глава китайского государства назвал "посланниками света и надежды, ангелами и настоящими героями". Наблюдатели отмечают, что в китайских реалиях такие звания – пусть и неофициальные – не раздаются просто так, "для красного словца". Это демонстрирует уверенность руководства КНР в скорой победе над COVID-19. По словам генерального директора "Российской газеты" Павла Негоицы, сам факт приезда Си Цзиньпина в Ухань - "мужественный поступок, который еще раз показывает всему миру, что китайский лидер уверенно и спокойно ведет страну по пути развития и процветания, определенному Коммунистической партией Китая. На этом пути народ КНР не может остановить ни опасная эпидемия, ни злопыхательские выпады ее недоброжелателей, ни сложность задач, которые приходится решать".