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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T10:38+0300
https://ria.ru/20200312/1568471967.html
Курс доллара поднялся выше 74 рублей
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568472202_0:0:3085:1735_1036x0_80_0_0_e1ae7d09054d0a6ced6b3fd301fae256.jpg
РИА Новости

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

10:05 12.03.2020 (обновлено: 10:38 12.03.2020)
11724
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабло с символом доллара на обменном пункте в Москве
Табло с символом доллара на обменном пункте в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
Американская валюта расчетами "завтра" на 10:09 мск росла на 96 копеек — до 73,91 рубля (уже подскакивала до 74,11 рубля), европейская — на 1,27 — до 83,41 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,14% — до 34,31 доллара за баррель.
Накануне рубль обновил четырехлетний минимум после объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса. По последним данным, общее количество заражений составило 125 800 человек в 114 странах, скончались 4615 человек.
Также на валютный рынок влияет обвал цен на нефть после срыва сделки ОПЕК+.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
10 марта, 12:20
Без паники. В Совфеде назвали срок стабилизации ситуации вокруг рубля
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Обсудить 43
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеДинамика курсов валютЭкономика
Популярные комментарии
Хватит истерить!!!!!!!
12 марта, 10:07
Егор Новиков
13000115
Скажите, когда наш локомотив нац проектов перестанет пробивать дно?
12 марта, 10:11
bboba608
1241006
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