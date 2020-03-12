Курс доллара поднялся выше 74 рублей

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
Американская валюта расчетами "завтра" на 10:09 мск росла на 96 копеек — до 73,91 рубля (уже подскакивала до 74,11 рубля), европейская — на 1,27 — до 83,41 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,14% — до 34,31 доллара за баррель.
Накануне рубль обновил четырехлетний минимум после объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса. По последним данным, общее количество заражений составило 125 800 человек в 114 странах, скончались 4615 человек.
Также на валютный рынок влияет обвал цен на нефть после срыва сделки ОПЕК+.