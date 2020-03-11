Курс доллара достиг 73 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 22:06 рос на 1,72 рубля, до 73,12 рубля, курс евро — на 1,91 рубля, до уровня 82,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду евро уже поднимался до 82,44 рубля, доллар — до 73,15 рубля (максимума с марта 2016 года).