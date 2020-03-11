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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T23:42+0300
https://ria.ru/20200311/1568460436.html
Курс доллара достиг 73 рублей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568371726_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d54362d4f5977131b5a1088e65a53458.jpg
РИА Новости

Курс доллара достиг 73 рублей

22:06 11.03.2020 (обновлено: 23:42 11.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТабло пункта обмена валют в Москве
Табло пункта обмена валют в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Рубль обновил четырехлетний минимум после объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 22:06 рос на 1,72 рубля, до 73,12 рубля, курс евро — на 1,91 рубля, до уровня 82,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду евро уже поднимался до 82,44 рубля, доллар — до 73,15 рубля (максимума с марта 2016 года).
Цена на нефть марки Brent снижается на четыре процента, до 35,73 доллара за баррель.
Всемирная организация здравоохранения в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. По последним данным, общее количество заражений составило 118 тысяч человек в 114 странах, скончались 4 291 человек.
Табло курса обмена валют в Москве
Вчера, 16:19Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс рубля снизился к доллару и евро из-за цен на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус Covid-19Московская биржаДинамика курсов валютЭкономика
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