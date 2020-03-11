Курс доллара достиг 73 рублей

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Рубль обновил четырехлетний минимум после объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 22:06 рос на 1,72 рубля, до 73,12 рубля, курс евро — на 1,91 рубля, до уровня 82,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду евро уже поднимался до 82,44 рубля, доллар — до 73,15 рубля (максимума с марта 2016 года).
Цена на нефть марки Brent снижается на четыре процента, до 35,73 доллара за баррель.
Всемирная организация здравоохранения в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. По последним данным, общее количество заражений составило 118 тысяч человек в 114 странах, скончались 4 291 человек.