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В Казахстане закрыли кинотеатры в ТРЦ из-за коронавируса
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РИА Новости

В Казахстане закрыли кинотеатры в ТРЦ из-за коронавируса

10:03 12.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДворец мира и согласия в Нур-Султане
Дворец мира и согласия в Нур-Султане
© РИА Новости / Илья Питалев
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НУР-СУЛТАН, 12 мар - РИА Новости. Кинотеатры не будут работать в торгово-развлекательных центрах Казахстана из-за коронавируса, сообщил в четверг вице-премьер республики Ералы Тугжанов.
"Кинотеатры, которые находятся в торгово-развлекательных центрах, работать не будут. Этот вопрос непростой был, мы долго обсуждали. Фильмы у нас идут более часа, поэтому в одном помещении нахождение столько времени, я думаю, что будет вызывать определенные вопросы, поэтому мы приняли такое решение", - сказал Тугжанов на пресс-конференции.
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Он отметил, что торговые центры и рынки продолжат свою работу.
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