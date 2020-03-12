В Казахстане закрыли кинотеатры в ТРЦ из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН, 12 мар - РИА Новости. Кинотеатры не будут работать в торгово-развлекательных центрах Казахстана из-за коронавируса, сообщил в четверг вице-премьер республики Ералы Тугжанов.
"Кинотеатры, которые находятся в торгово-развлекательных центрах, работать не будут. Этот вопрос непростой был, мы долго обсуждали. Фильмы у нас идут более часа, поэтому в одном помещении нахождение столько времени, я думаю, что будет вызывать определенные вопросы, поэтому мы приняли такое решение", - сказал Тугжанов на пресс-конференции.
Он отметил, что торговые центры и рынки продолжат свою работу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса