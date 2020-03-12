В Казахстане закрыли кинотеатры в ТРЦ из-за коронавируса

"Кинотеатры, которые находятся в торгово-развлекательных центрах, работать не будут. Этот вопрос непростой был, мы долго обсуждали. Фильмы у нас идут более часа, поэтому в одном помещении нахождение столько времени, я думаю, что будет вызывать определенные вопросы, поэтому мы приняли такое решение", - сказал Тугжанов на пресс-конференции.