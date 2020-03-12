Эксперт оценил влияние коронавируса на экспорт зерновых из России

"Думаю, что с точки зрения обсуждаемого рынка объемно это никак не скажется, потому что спрос на продовольственные товары, на такой товар, как зерно, и, в частности, мукомольная пшеница, которая является сырьем для производства значительного количества продуктов и потребляется во всем мире, будет последней позицией, потребление которой начнут сокращать", - сказал Павенский.

Он также отметил, что на фоне неясной ситуации с волатильностью курса доллара производители пока придерживают зерно, а экспортеры не увеличивают закупку в ожидании более устойчивого тренда, но поставки по итогам сезона вряд ли будут меньше. "Как правило, ослабление (курса рубля – ред.) ведет к росту экспорта, просто сейчас поставки ограничены концом сезона и ожиданиями нового урожая. … Поэтому Россия не пострадает, и возможно, выиграет с точки зрения влияния на курс рубля", - сказал Павенский. Он пояснил, что во второй половине сезона самые большие объемы поставок обычно приходятся на март и апрель - последний период, а в конец сезона, май и июнь, мировой спрос падает, так как впереди уже новый урожай.