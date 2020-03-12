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2020-03-12T10:01+0300
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Эксперт оценил влияние коронавируса на экспорт зерновых из России
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РИА Новости

Эксперт оценил влияние коронавируса на экспорт зерновых из России

10:01 12.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пандемия коронавируса может затронуть сроки поставок российского зерна в другие страны, однако спрос на сельхозпродукцию сохранится, поэтому позиции России как одного из крупнейших экспортеров зерновых никак не пострадают, заявил РИА Новости директор департамента стратегического маркетинга "Русагротранса" Игорь Павенский.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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"Думаю, что с точки зрения обсуждаемого рынка объемно это никак не скажется, потому что спрос на продовольственные товары, на такой товар, как зерно, и, в частности, мукомольная пшеница, которая является сырьем для производства значительного количества продуктов и потребляется во всем мире, будет последней позицией, потребление которой начнут сокращать", - сказал Павенский.
"В случае пандемии из-за ограничений могут удлиняться сроки поставок в страны, где наиболее распространилось заболевание, это, прежде всего, Италия, Иран, Южная Корея, Китай, которые, за исключением Ирана, не занимают мало-мальски значительную долю в нашем экспорте (зерна – ред.). Если судно будет дольше находиться в порту отгрузки или выгрузки, меньше покупать не станут", - добавил эксперт.
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Он также отметил, что на фоне неясной ситуации с волатильностью курса доллара производители пока придерживают зерно, а экспортеры не увеличивают закупку в ожидании более устойчивого тренда, но поставки по итогам сезона вряд ли будут меньше. "Как правило, ослабление (курса рубля – ред.) ведет к росту экспорта, просто сейчас поставки ограничены концом сезона и ожиданиями нового урожая. … Поэтому Россия не пострадает, и возможно, выиграет с точки зрения влияния на курс рубля", - сказал Павенский. Он пояснил, что во второй половине сезона самые большие объемы поставок обычно приходятся на март и апрель - последний период, а в конец сезона, май и июнь, мировой спрос падает, так как впереди уже новый урожай.
"Русагротранс" ожидает, что РФ в 2019-2020 сельхозгоду экспортирует 42,8 миллиона тонн зерновых (включая ЕАЭС), в том числе - 35,8 миллиона тонн пшеницы. При этом в остаток сезона (март-июнь) может быть вывезено больше, чем в сопоставимый период прошлого года: примерно на 1 миллион тонн зерна (9,4 миллиона тонн) и на 0,8 миллиона тонн пшеницы (6,5 миллиона тонн), в частности, в марте и апреле поставки зерновых могут составить 3 миллиона тонн и 2,5 миллиона тонн.
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Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельхозгоду (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) составил 43,3 миллиона тонн, в том числе 35,2 миллиона тонн пшеницы. Россия по итогам минувшего сельхозгода сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза, может стать лидером и третий раз подряд, не исключали ранее эксперты. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2019-2020 сельхозгоду (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) экспорт зерна из России составит 45 миллионов тонн, включая 36 миллионов тонн пшеницы.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЕвразийский экономический союзМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ЕвросоюзЮжная КореяИталияСШАЭкономика
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