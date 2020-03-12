В Пермском крае депутаты поддержали поправки в Конституцию

"Единственным и главным носителем власти в стране является народ. Для того чтобы наши с вами избиратели могли высказать свою позицию по отношению к поправкам в конституцию, мы должны обеспечить им такую возможность, провести необходимые подготовительные мероприятия на уровне субъекта федерации", - пояснил РИА Новости председатель законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.