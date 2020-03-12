В Пермском крае депутаты поддержали поправки в Конституцию

ПЕРМЬ, 12 мар - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Пермского края на внеочередном заседании в четверг поддержали закон о поправке в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.
Отмечается, что "за" проголосовали 44 человека, еще четверо, являющиеся представителями фракции КПРФ, воздержались.
"Единственным и главным носителем власти в стране является народ. Для того чтобы наши с вами избиратели могли высказать свою позицию по отношению к поправкам в конституцию, мы должны обеспечить им такую возможность, провести необходимые подготовительные мероприятия на уровне субъекта федерации", - пояснил РИА Новости председатель законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.