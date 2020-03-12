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2020-03-12T09:50+0300
https://ria.ru/20200312/1568471357.html
Это уже перебор: австрийцы рассказали, что думают о коронавирусе
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РИА Новости

Это уже перебор: австрийцы рассказали, что думают о коронавирусе

09:50 12.03.2020
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© REUTERS / Andreas GebertСанитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
Санитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
© REUTERS / Andreas Gebert
ВЕНА, 12 мар - РИА Новости, Маргарита Костив. Новый коронавирус COVID-19 распространяется по миру и успел добраться до маленькой Австрии.
Корреспондент РИА Новости узнала у жителей и гостей Вены, боятся ли они новой инфекции, что думают об ограничительных мерах Австрии и как они сказались на личной жизни граждан.
По личным наблюдениям корреспондента РИА Новости, по меньшей мере в австрийской столице паники нет, людей с масками на улицах или в транспорте города практически не встретить. Большинство считают, что реакция на вирус сильно преувеличена, а паники добавляет количество сообщений о коронавирусе в СМИ.
ВОЗ в среду объявила пандемию коронавируса в мире. Еще до этого канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении ограничительных мер, призванных остановить распространение коронавируса в стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении.
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Занятия в вузах и прекращены, по возможности на замену им придет удаленное обучение, аналогичная мера вводится в школах с 16 марта. Работодателей призывают переводить сотрудников на работу на дому. В стране действует запрет на посадку всех самолетов из Италии, движение поездов из Италии на территории Австрии прекращено. МИД занимается возвращением австрийцев из затронутых регионов.
Помимо этого, канцлер призвал население ограничить социальные контакты. Глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер добавил, что пару недель следует избегать рукопожатий, реже ходить по магазинам и совершать вылазки, а также воздержаться от вечеринок.

День рождения без подруги

"В целом, я считаю, что паника вокруг коронавируса несколько преувеличена. Но абсолютно все меры правительства я одобряю и поддерживаю - лучше раньше, чем позже. В принципе, я думаю, что в Австрии в этом плане безопасно, тем более, если придерживаешься всех мер, повода для беспокойства нет. Я бы вообще не переживала из-за вируса, но я беременна, поэтому иногда какие-то мысли проскальзывают", - рассказала 29-летняя Кэти, работающая менеджером по продажам.
Кэти уверена, что в ее окружении нет заболевших или помещенных на карантин. Сама она следит за гигиеной, но дома не остается и социальные контакты не ограничивает.
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"Но, например, одна подруга сказала, что не придет ко мне на день рождения, потому что боится массового скопления людей. А я всего восемь человек пригласила", - говорит девушка.
Райнер, 26-летний студент, сказал, что в Австрии ему спокойно, и вируса он не боится. "Я соблюдаю правила гигиены, чаще мою руки, в общественных местах ничего не трогаю или только в перчатках, реже выхожу куда-либо. Среди знакомых никого на карантине нет", - говорит Райнер.
По мнению молодого человека, меры правительства на данный момент правильные, и они помогут в борьбе с ростом числа заражений. "На мне лично сказалось неожиданное закрытие университетов. К сожалению, в моем вузе отменили несколько учебных мероприятий, поэтому мне придется перепланировать семестр", - поделился студент.
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Школы закрывают, а дизайнерский аутлет работает

Алекса, 25-летняя служащая, рассказала, что ее мама хотела отправиться в круиз с остановкой в Италии, но теперь поездка отменилась, чему Алекса очень рада. Австрийка одобряет ограничительные меры и считает, что их, в целом, достаточно, чтобы помочь сдержать распространение вируса.
"То, что закроют школы, наверное, тоже хорошо. Но я не понимаю другого: школы должны закрыться, а вот дизайнерский аутлет недалеко от моего дома почему-то продолжает работать", - недоумевает Алекса.
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Она поделилась, что страх перед вирусом у нее условный, поскольку знает, насколько он в действительности опасен и что здоровые люди с большой вероятностью от него излечиваются. Из мер предосторожности Алекса предпочитает чаще мыть руки, но дезинфекцию считает излишней, если иммунитет не ослаблен. Большого скопления людей избегает, но контакты с окружением не ограничивает.
"Я лично пока не почувствовала каких-то масштабных изменений в своей жизни, но думаю, что через несколько недель будет ощущаться сильнее. В Австрии я в безопасности. Думаю, реакция людей сильно преувеличена. Закупать консервы про запас, думая, что скоро всем запретят выходить из дома и не будет возможности прокормиться - это слишком. Создается совершенно ненужная паника", - считает Алекса.

Надеюсь, я не заражусь

Игнасио в январе приехал в Вену в командировку. В Испании, где ситуация с коронавирусом гораздо хуже, чем в Австрии, живут родители и сестра.
"Число заражений коронавирусом в европейских странах растет, и я уверен, что Австрия идет в том же направлении. Я сейчас работаю в Вене, и из-за вируса у нас значительно сократили рабочий день. Я люблю ходить куда-нибудь на выходных, но, думаю, в эти лучше останусь дома. Я не исключаю, что могу заразиться, но надеюсь, что этого не случится", - говорит 25-летний молодой человек.
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При этом он также придерживается мнения, что люди чрезмерно среагировали, особенно молодые, которым вирус не угрожает. Конечно, все должны принимать меры для предотвращения распространения вируса, но большая часть населения вне риска, при этом они все равно напуганы, говорит испанец.
"Австрийское правительство поступает верно, и хорошо, что оно среагировало быстрее, чем Испания. Австрия закрыла университеты при 246 случаях заражения и отсутствии смертей, а Испания закрыла вузы лишь в наиболее затронутых вирусом областях и после 20 смертей и 1500 заражений. Возможно, понадобятся еще более серьезные меры", - считает Игнасио.
Буквально на прошлой неделе родители приезжали из Мадрида его навестить и привезли кучу масок и дезинфицирующего средства. В Мадриде есть пара знакомых, кто сейчас находится на карантине, в Вене - нет, поделился Игнасио.
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Руки и так мою

Сабина, 38-летняя ассистентка в лаборатории, рассказала, что сначала испугалась, когда прочла о новом вирусе в СМИ, но быстро поняла, что COVID-19 не представляет опасности для здоровых людей. Конечно, ни в одной стране нельзя обезопасить себя от вируса, но в Австрии хорошо организованная система здравоохранения, говорит Сабина.
"В плане гигиены лично у меня ничего не поменялось. Я много времени провожу в общественном транспорте, поэтому все рекомендации, - мыть руки, не трогать лицо и так далее - я и так выполняю круглый год", - рассказала девушка.
Носить на улице защитные маски здоровым людям вовсе не нужно, поэтому Сабина от этого метода отказывается. "Поможет ли закрытие университетов и школ, запрет на массовые мероприятия сдержать распространение, мы узнаем позже. Мне кажется, это не так и обязательно", - считает Сабина.
Личную жизнь ограничительные меры пока не затронули, а вот на работе уже есть изменения. "Дезинфекционные средства и защитные маски обязательны в лаборатории, но их либо тут же раскупают, либо продают втридорога", - пожаловалась австрийка.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСебастьян КурцАвстрияВ мире
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