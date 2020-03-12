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Коронавирусная паранойя: в США не успевают за страхами покупателей
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РИА Новости

Коронавирусная паранойя: в США не успевают за страхами покупателей

09:30 12.03.2020 (обновлено: 09:39 12.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевПустые полки в супермаркете Walmart, где раньше были антисептики, средства от простуды и другие товары
Пустые полки в супермаркете Walmart, где раньше были антисептики, средства от простуды и другие товары
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости, Татьяна Смайловски, Михаил Тургиев. Крупнейшие американские ритейлеры столкнулись с дефицитом товаров на фоне усилений страхов населения по распространению коронавируса. Речь в первую очередь идет о чистящих средствах, антисептиках для рук, медицинских масках для лица.
Люди скупают даже туалетную бумагу и бутилированную воду, о чем ярко свидетельствуют не только наполненные данными товарами тележки покупателей, но и пустые полки магазинов. Не во всех корпорациях и гипермаркетах еще готовы открыто признать наличие проблемы. Если одни честно указывают на отсутствие определенных товаров, то другие предпочитают обходить эту тему стороной. Эксперты предупреждают, что ситуация со временем лишь усугубится.
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"Все раскупили. Извините"

На входе в магазин крупной сети супермаркетов Walmart под Вашингтоном находится стойка с антисептиком для рук и дезинфицирующими салфетками. Гель - для рук посетителей, салфетки - для ручек тележек, но пользуются этим далеко не все. Власти настойчиво рекомендуют американцам отказаться от покупки масок для лица и вместо этого тщательно мыть руки. Хотя повального ношения таких масок в американской столице не наблюдается, полки магазинов с этим товаром, тем не менее, пустуют. "Масок нет", - гласит лаконичная надпись маркером от руки на листке бумаги в Walmart. При этом в этом регионе число зарегистрированных случаев коронавируса пока очень небольшое. В Вашингтоне на момент написания текста было выявлено десять зараженных.
© РИА Новости / Михаил ТургиевПустые полки в супермаркете Walmart в США
Пустые полки в супермаркете Walmart в США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Пустые полки в супермаркете Walmart в США
Так же пусто на полках, где были антисептические гели и спреи для рук. Там уведомление на полке объясняет это "нехваткой у поставщика", и сообщает, что дата следующей поставки неизвестна. Рядом заламинированная бумажка поменьше. На ней - рецепт изготовления антисептического геля собственными силами.
© РИА Новости / Михаил ТургиевВ отсутствие антисептических гелей на полке выставили рецепт для их изготовления в домашних условиях
В отсутствие антисептических гелей на полке выставили рецепт для их изготовления в домашних условиях
© РИА Новости / Михаил Тургиев
В отсутствие антисептических гелей на полке выставили рецепт для их изготовления в домашних условиях
А вот на пустых полках, где должны быть средства от простуды, никаких пояснений нет. "Уже два дня так. Все раскупили. Может, к пятнице будет поставка. Извините", - говорит продавщица в лекарственном отделе. "Нет, ну зачем же так все скупать? Пойду на Амазоне закажу", - вздыхает мужчина, оглядев полки.
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Коронавирусная паранойя

Товаров, впрочем, в магазине по-прежнему много, полки пустуют или полупустуют только в некоторых местах. Отсутствует при этом все, что связано с дезинфекцией: мыло для рук, средства для мытья посуды, бытовая химия, салфетки для рук. Прорехи зияют на месте недорогих шампуней и мыла. Молодой человек в отделе бытовой химии выставляет пульверизаторы с жидкостью для протирания стекол. "Это все из-за паранойи по поводу коронавируса. Выставляем - и через полчаса опять полки пустые. Два дня назад (в воскресенье - ред.) вообще прямо из рук вырывали", - говорит он.
Явно поредели некоторые консервы. На нижней полке стоит одинокая большая банка консервированной фасоли, хотя тут же много такой же фасоли в маленьких банках. Совершенно пустые стеллажи - там, где обычно лежат туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки.
В аптеке крупной сети CVS в центре Вашингтона в разделе бытовой химии та же пустота. Зато ситуация с противовирусными средствами и средствами для лечения простуды лучше - на полках достаточный выбор, хотя и там заметны "проплешины". "У нас просто под простудный сезон есть большие запасы, вот и выставляем постоянно", - говорит сотрудница аптеки. По ее словам, следующая поставка будет на следующий день. "Главное, чтобы совсем плохо не стало", - добавляет она. На просьбу порекомендовать что-нибудь от коронавируса она предложила пару препаратов для снятия симптомов простуды. Масок там нет.
© РИА Новости / Михаил ТургиевПустые полки с бытовой химией и антибактериальными салфетками в аптеке сети CVS
Пустые полки с бытовой химией и антибактериальными салфетками в аптеке сети CVS
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Пустые полки с бытовой химией и антибактериальными салфетками в аптеке сети CVS

Спрос растет, поставки - нет

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе одного из крупнейших ритейлеров в США Target, где наблюдается аналогичная ситуация, американцы "агрессивно скупают" товары в их магазинах по всей стране в последнее время. "Мы наблюдаем это по всей нашей сети, ожидаем, что это продолжится в течение следующих нескольких недель, и мы будем внимательно следить за этим", - приводит пресс-служба заявление главы корпорации Брайана Корнелла. Сеть магазинов также работает с отечественными поставщиками и партнерами для увеличения запасов определенных товаров.
Второй по величине фармацевтический магазин Walgreens также признает наличие проблемы. "Мы продолжаем наблюдать растущий спрос на некоторые из этих продуктов (дезинфицирующие средства для рук, маски, некоторые товары для здоровья, чистящие средства) в наших магазинах по всей стране. Ситуация с поставками остается очень изменчивой. Мы наблюдаем некоторую временную нехватку отдельных товаров в определенных магазинах и продолжаем плотно работать с нашими партнерами-поставщиками, чтобы наилучшим образом удовлетворить запросы покупателей", - сообщила агентству представитель пресс-службы компании Молли Шихан.
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Несмотря на очевидность проблемы, не все компании готовы пока об этом открыто говорить со СМИ. В корпорации по оптовой торговле Costco сообщили, что получают аналогичные запросы от журналистов относительно дефицита товаров, но не намерены отвечать на все вопросы каждому по отдельности. "Как и прежде, мы стремимся к тому, чтобы товары были доступны для наших членов по низким складским ценам", - сообщил представитель компании.

Покупки вопреки здравому смыслу

Как пояснил РИА Новости эксперт в области логистики и управления цепями поставок Американского университета Аймен Омар, в США, как и во всем мире, сложился катастрофичная ситуация с перебоями в поставках, чего ранее не наблюдалось даже во время мирового финансового кризиса 2008 года. Под "катастрофичной ситуацией" он имеет виду совокупность факторов: замедление поставок, сбои в производственной сфере, невыход на работу сотрудников при растущем спросе. И все это происходит не в одном взятом отдельном регионе или стране, а по всему миру.
Пустые полки в магазинах Омар объясняет непропорциональной реакцией населения на происходящее. "Когда вы приходите в магазин и чего-то не находите, то начинаете неадекватно на это реагировать. Поскольку теперь вы обеспокоены, что не найдете этот товар в будущем, то идете и покупаете больше. Людям не нужно столько товаров, но они обеспокоены, что в будущем их может не быть, поэтому хотят скупить сейчас как можно больше, прежде чем ситуация усугубится. Это осложняет положение дел", - уверен эксперт.
По его мнению, ситуация продолжит усугубляться.
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