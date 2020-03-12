В СФ поступают решения региональных парламентов по закону о поправке

Совет Федерации в среду вслед за Госдумой одобрил закон о поправке в конституцию, затем направил его в регионы для получения отзывов. Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена.