Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T10:37+0300
https://ria.ru/20200312/1568470225.html
В СФ поступают решения региональных парламентов по закону о поправке
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1036x0_80_0_0_f0fc522a71b7cfdca44636a27b6e6545.jpg
РИА Новости

В СФ поступают решения региональных парламентов по закону о поправке

09:29 12.03.2020 (обновлено: 10:37 12.03.2020)
175
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Совет Федерации уже начали поступать решения региональных парламентов по закону о поправке в конституцию, сообщил журналистам председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Совет Федерации в среду вслед за Госдумой одобрил закон о поправке в конституцию, затем направил его в регионы для получения отзывов. Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена.
Конституция РФ
08:53Голосование по поправкам в Конституцию
В Забайкальском крае депутаты поддержали поправки в Конституцию
"То, что уже сегодня утром в Совет Федерации поступают сообщения о том, что региональные парламенты принимают решения в поддержку закона о поправке, подтверждает то, что регионы принимали самое активное участие в подготовке изменений в основной закон и эти поправки соответствуют ожиданиям людей", - считает Клишас.
Сенатор сообщил РИА Новости, что в Совфед на данный момент поступили решения уже 15 заксобраний.
"На текущий момент поступили постановления из 15 субъектов РФ", - сказал он.
Совфед вновь соберётся на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Заседание Государственной Думы РФ
Вчера, 12:33Голосование по поправкам в Конституцию
Закон о поправке в Конституцию, принятый Госдумой
910016
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюАндрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
Рекомендуем
Конституция РФ
В Башкирии депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию
Конституция РФ
В Забайкальском крае депутаты поддержали поправки в Конституцию
Конституция РФ
В Красноярском крае депутаты поддержали конституционные поправки
Конституция РФ
В Пермском крае депутаты поддержали поправки в Конституцию
Вид на город Магадан
Магаданские депутаты проголосовали за изменения в Конституцию
Города России. Кемерово
Кемеровские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
Фондовая биржа
Японский индекс NIKKEI упал на 4,4%
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трамп обсудил с представителями из России ситуацию на рынке нефти
Военный парад, посвященный Победе в ВОВ, в Казахстане
В Казахстане отменили парад к 75-летию Победы из-за коронавируса
Информатор Wikileaks Челси Мэннинг
Экс-информатор WikiLeaks пыталась покончить с собой
Рассмотрение закона РФ о поправке к Конституции РФ
Депутаты Томской области поддержали поправки к Конституции
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Клишас назвал сроки ответа КС по поправкам в Конституцию
Теплая погода в Москве
В России 2019 год оказался более чем на два градуса теплее нормы
Глава Европейского совета Шарль Мишель
ЕС оценит введенный США запрет на въезд из-за коронавируса
Екатеринбург
Свердловские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:09Мишустин заверил, что накопленных ресурсов бюджета хватит на много лет
11:09В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 73 человек
11:07Россия не была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+, заявил Мишустин
11:05Биржи Европы открылись спадом в пределах 5-6%
11:04В Кабардино-Балкарии депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
11:03В РПЦ призвали покупать книги для нуждающихся детей
11:00ФСБ изъяла у торговцев оружием более 200 "стволов"
10:58В Самарской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:58В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек
10:57Мебельная фабрика сравнила людей разных рас с цветной обивкой диванов
10:57Ирина Богданова стала лауреатом литпремии за лучшую подростковую книгу
10:55В Казахстане отменили парад к 75-летию Победы из-за коронавируса
10:50Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса
10:49Депутаты Томской области поддержали поправки к Конституции
10:46В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек
10:45Свердловские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
10:44В Волгоградской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:40В Башкирии депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию
10:40В Кандалакше оценили работу комиссии с напавшим на ребенка подростком
10:38Заразившийся COVID-19 житель Подмосковья летел транзитом через Австрию
Лента новостейМолния