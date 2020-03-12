В СФ поступают решения региональных парламентов по закону о поправке

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Совет Федерации уже начали поступать решения региональных парламентов по закону о поправке в конституцию, сообщил журналистам председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Совет Федерации в среду вслед за Госдумой одобрил закон о поправке в конституцию, затем направил его в регионы для получения отзывов. Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена.
"То, что уже сегодня утром в Совет Федерации поступают сообщения о том, что региональные парламенты принимают решения в поддержку закона о поправке, подтверждает то, что регионы принимали самое активное участие в подготовке изменений в основной закон и эти поправки соответствуют ожиданиям людей", - считает Клишас.
Сенатор сообщил РИА Новости, что в Совфед на данный момент поступили решения уже 15 заксобраний.
"На текущий момент поступили постановления из 15 субъектов РФ", - сказал он.
Совфед вновь соберётся на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.