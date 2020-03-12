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2020-03-12T08:59+0300
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Казахстан отменил публичные мероприятия из-за коронавируса
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РИА Новости

Казахстан отменил публичные мероприятия из-за коронавируса

08:59 12.03.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНур-Султан
Нур-Султан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Нур-Султан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 12 мар – РИА Новости. Публичные мероприятия в Казахстане отменяются в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Правительство приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются. Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Важно не допустить ущерба МСБ (малого и среднего бизнеса - ред.)", - написал он в Twitter.
По словам Токаева, "главное – защита здоровья наших граждан".
"Вместе (#Birge) мы все преодолеем", - добавил он.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКасым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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