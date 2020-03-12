Казахстан отменил публичные мероприятия из-за коронавируса

"ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Правительство приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются. Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Важно не допустить ущерба МСБ (малого и среднего бизнеса - ред.)", - написал он в Twitter.