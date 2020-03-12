В Забайкальском крае депутаты поддержали поправки в Конституцию

ЧИТА, 12 мар - РИА Новости. Заксобрание Заксобрание Забайкальского края в четверг на внеочередной сессии одобрило закон о поправке в Конституцию РФ, единственный голос "против" был от депутата КПРФ Николая Мерзликина, сообщает корреспондент РИА Новости.

Фракция КПРФ ранее заявляла о намерении воздержаться от голосования. В ходе процедуры открытого голосования Мерзликин высказался "против".

"Голосов "за" - 32, "против" - один, воздержались 12", - озвучил результаты голосования глава счетной комиссии заксобрания Алексей Саклаков.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.