Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг

"Сегодня столичный регион будет находиться на орбите влияния североатлантического циклона, из-за чего в небе продолжат тесниться облака. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура в городе плюс 6-8, по области - плюс 4-9", - сообщил Леус.