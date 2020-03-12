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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг

08:07 12.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Облачная погода с дождем и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет находиться на орбите влияния североатлантического циклона, из-за чего в небе продолжат тесниться облака. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура в городе плюс 6-8, по области - плюс 4-9", - сообщил Леус.
Синоптик добавил, что атмосферное давление будет слабо расти и составит 734 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый.
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Михаил ЛеусПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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