Техкомитет ОПЕК+ может пройти в режиме селектора из-за коронавируса

"Был запланирован на 18 марта технический комитет ОПЕК+, на сегодняшний день ещё планируется, рассматривается проведение, но вместе с тем планируется проведение в режиме селектора, через телесвязь", - сказал Ногаев журналистам. По его словам, это связано с ситуацией по коронавирусу.