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В Южной Корее число жертв коронавируса выросло до 66 человек
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РИА Новости

В Южной Корее число жертв коронавируса выросло до 66 человек

07:46 12.03.2020
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© REUTERS / YonhapИзмерение температуры водителя автомобиля в Сеуле
Измерение температуры водителя автомобиля в Сеуле
© REUTERS / Yonhap
Измерение температуры водителя автомобиля в Сеуле
СЕУЛ, 12 мар – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 114 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, минимум с начала марта, общее число зараженных выросло до 7869 человек, число погибших - до 66, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 60 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.
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По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск), 73 из числа новых случаев обнаружены в городе Тэгу, 19 - в Сеуле, еще восемь - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Общее число погибших достигло 66. Выздоровели еще 45 пациентов, таким образом, число выписанных составляет 333. Анализы еще 17 727 человек в работе.
Общее число зараженных в Сеуле достигло 212, в Тэгу – 5 867 человек, 1 143 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 178 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 99 случаев. По меньшей мере около 4,7 тысячи (60,9%) среди всех зараженных связаны с сектой Синчхончжи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЮжная КореяСеулПусанВ мире
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