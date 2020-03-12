В Южной Корее число жертв коронавируса выросло до 66 человек

СЕУЛ, 12 мар – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 114 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, минимум с начала марта, общее число зараженных выросло до 7869 человек, число погибших - до 66, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 60 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.
По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск), 73 из числа новых случаев обнаружены в городе Тэгу, 19 - в Сеуле, еще восемь - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Общее число погибших достигло 66. Выздоровели еще 45 пациентов, таким образом, число выписанных составляет 333. Анализы еще 17 727 человек в работе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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